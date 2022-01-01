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Станочные тиски Wilton TLT/SP-150, трехосевые, прецизионные
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Станочные тиски
    Станочные тиски Wilton TLT/SP-150, трехосевые, прецизионные
    Арт. jet_13019
    Станочные тиски Wilton TLT/SP-150, трехосевые, прецизионные
    Станочные тиски Wilton TLT/SP-150, трехосевые, прецизионные
    Станочные тиски Wilton TLT/SP-150, трехосевые, прецизионные
    Станочные тиски Wilton TLT/SP-150, трехосевые, прецизионные
      Станочные тиски Wilton TLT/SP-150, трехосевые, прецизионные
      Станочные тиски Wilton TLT/SP-150, трехосевые, прецизионные
      Станочные тиски Wilton TLT/SP-150, трехосевые, прецизионные
      Станочные тиски Wilton TLT/SP-150, трехосевые, прецизионные

      Станочные тиски Wilton TLT/SP-150, трехосевые, прецизионные

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jet_13019

      Характеристики

      Производитель
      		Wilton
      Наличие наковальни
      		Нет
      Макс. глубина зажима, мм
      		23
      Рабочий ход, мм
      		152
      Материал корпуса
      		чугун
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Станочные тиски, трехосевые модели TLT/SP-150 являются универсальной сменной оснасткой, применяемой для выполнения фрезерных и сверлильных работ на станочном оборудовании. Приспособление имеет прочный корпус из литейного чугуна, весом 54 кг, обеспечивающий длительный срок эксплуатации изделия и устойчивое положение на рабочем столе. Для установки на рабочем столе, тиски имеют специальные прорези и пазы.