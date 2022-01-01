Станочные тиски Wilton TLT/SP-150, трехосевые, прецизионные
Арт. jet_13019
Характеристики
|
Производитель
|
Наличие наковальни
|Нет
|
Макс. глубина зажима, мм
|23
|
Рабочий ход, мм
|152
|
Материал корпуса
|чугун
Станочные тиски, трехосевые модели TLT/SP-150 являются универсальной сменной оснасткой, применяемой для выполнения фрезерных и сверлильных работ на станочном оборудовании. Приспособление имеет прочный корпус из литейного чугуна, весом 54 кг, обеспечивающий длительный срок эксплуатации изделия и устойчивое положение на рабочем столе. Для установки на рабочем столе, тиски имеют специальные прорези и пазы.