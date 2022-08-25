Трещоточная рукоятка OMBRA 281402 (1/4"DR, 72 зубца)

Описание товара:

Трещоточная рукоятка 281402 Ombra используется совместно с торцевыми головками. Приспособление применяется для передачи крутящего момента на торцевые головки и другой подобный инструмент, за счет чего достигается его вращение. Конструкция позволяет его использовать в труднодосягаемых местах, где затруднительно применение другого инструмента. Оптимально подходит для резьбовых соединений, не находящихся под давлением.

Особенности и преимущества: