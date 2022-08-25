Трещоточная рукоятка OMBRA 281402 (1/4"DR, 72 зубца)
Арт. ombratools_2496
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|140
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Количество зубьев, шт
|72
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Шарнирный механизм
|Нет
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Удлинитель
|Нет
Описание товара:
Трещоточная рукоятка 281402 Ombra используется совместно с торцевыми головками. Приспособление применяется для передачи крутящего момента на торцевые головки и другой подобный инструмент, за счет чего достигается его вращение. Конструкция позволяет его использовать в труднодосягаемых местах, где затруднительно применение другого инструмента. Оптимально подходит для резьбовых соединений, не находящихся под давлением.
Особенности и преимущества:
- Трещоточная рукоятка с флажковым переключателем и композитной, оригинальной двухкомпонентной бензомаслостойкой рукояткой, обеспечивающей надежный захват инструмента при работе.
- Изделие соответствует требованиям ГОСТ 22402-77.
- Зеркальное хромоникелевое покрытие.
- Храповое колесо в 72 зубца, обеспечивающее 5° свободного хода и увеличенное пятно контакта храпового механизма, гарантирует большой запас прочности при высоком крутящем моменте.
- Устройство быстрого сброса обеспечивает легкую смену и надежно фиксирует насадку на приводе.