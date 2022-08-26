Трещоточная рукоятка OMBRA 283801 (3/8"DR, металлическая ручка, 72 зубца)
Арт. ombratools_2499
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|200
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Количество зубьев, шт
|72
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Шарнирный механизм
|Нет
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Удлинитель
|Нет
Описание товара:Трещоточная рукоятка Ombra 283801 применяется для закручивания гаек с правосторонней и левосторонней резьбой.
Особенности и преимущества:
- Трещоточная рукоятка с флажковым переключателем и металлической ручкой, выполненной в стиле Snap-On.
- Зеркальное хромоникелевое покрытие.
- Храповое колесо в 72 зубца, обеспечивающее 5° свободного хода и увеличенное пятно контакта храпового механизма, гарантирует большой запас прочности при высоком моменте.
- Изделие соответствует требованиям ГОСТ 22402-77.
- Устройство быстрого сброса обеспечивает легкую смену и надежно фиксирует насадку на приводе.