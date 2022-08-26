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Трещоточная рукоятка OMBRA 283801 (3/8"DR, металлическая ручка, 72 зубца)
5.0
1
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Трещотки
    Трещоточная рукоятка OMBRA 283801 (3/8"DR, металлическая ручка, 72 зубца)
    Арт. ombratools_2499
    5.0
    1
    Трещоточная рукоятка OMBRA 283801 (3/8"DR, металлическая ручка, 72 зубца)
    Трещоточная рукоятка OMBRA 283801 (3/8"DR, металлическая ручка, 72 зубца)
    Трещоточная рукоятка OMBRA 283801 (3/8"DR, металлическая ручка, 72 зубца)
      Трещоточная рукоятка OMBRA 283801 (3/8"DR, металлическая ручка, 72 зубца)
      Трещоточная рукоятка OMBRA 283801 (3/8"DR, металлическая ручка, 72 зубца)
      Трещоточная рукоятка OMBRA 283801 (3/8"DR, металлическая ручка, 72 зубца)

      Трещоточная рукоятка OMBRA 283801 (3/8"DR, металлическая ручка, 72 зубца)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. ombratools_2499
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ombra
      Длина, мм
      		200
      Количество зубьев, шт
      		72
      Шарнирный механизм
      		Нет
      Удлинитель
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Трещоточная рукоятка Ombra 283801 применяется для закручивания гаек с правосторонней и левосторонней резьбой. 

        Особенности и преимущества:

        • Трещоточная рукоятка с флажковым переключателем и металлической ручкой, выполненной в стиле Snap-On. 
        • Зеркальное хромоникелевое покрытие. 
        • Храповое колесо в 72 зубца, обеспечивающее 5° свободного хода и увеличенное пятно контакта храпового механизма, гарантирует большой запас прочности при высоком моменте. 
        • Изделие соответствует требованиям ГОСТ 22402-77. 
        • Устройство быстрого сброса обеспечивает легкую смену и надежно фиксирует насадку на приводе.