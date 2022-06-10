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Трещоточная Jonnesway R5104
5.0
2
Найти аналог
Трещотки
    Трещоточная Jonnesway R5104
    Арт. Х13029839
    5.0
    2
    Трещоточная Jonnesway R5104
    Трещоточная Jonnesway R5104
    Трещоточная Jonnesway R5104
      Трещоточная Jonnesway R5104
      Трещоточная Jonnesway R5104
      Трещоточная Jonnesway R5104

      Трещоточная Jonnesway R5104

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х13029839
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Посадочный квадрат
      		1/2 дюйма
      Количество зубьев, шт
      		72
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Телескопическая трещоточная рукоятка Jonnesway R5104 1/2"DR оснащена механизмом ступенчатой фиксации. Используется при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями. Переключатель позволяет с легкостью поменять направление вращения храпового механизма. Трещоточная рукоятка оснащена флажковым переключателем направления вращения и телескопическим удлинителем, который позволяет пошагово менять длину рукоятки от 300 до 440 мм с шагом ~30 мм.

        Преимущества

        • 72 зубца - надежный хват
        • Трещоточная рукоятка оснащена флажковым переключателем направления вращения и телескопическим удлинителем, который позволяет пошагово менять длину рукоятки от 300 до 440 мм с шагом ~30 мм
        • Длительный срок применения при правильной эксплуатации
        • Удобная эргономичная ручка с отверстием для подвеса