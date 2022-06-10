Трещоточная Jonnesway R5104
Арт. Х13029839
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Посадочный квадрат
|1/2 дюйма
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Количество зубьев, шт
|72
- Телескопическая трещоточная рукоятка Jonnesway R5104 1/2"DR оснащена механизмом ступенчатой фиксации. Используется при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями. Переключатель позволяет с легкостью поменять направление вращения храпового механизма. Трещоточная рукоятка оснащена флажковым переключателем направления вращения и телескопическим удлинителем, который позволяет пошагово менять длину рукоятки от 300 до 440 мм с шагом ~30 мм.
Преимущества
- 72 зубца - надежный хват
- Трещоточная рукоятка оснащена флажковым переключателем направления вращения и телескопическим удлинителем, который позволяет пошагово менять длину рукоятки от 300 до 440 мм с шагом ~30 мм
- Длительный срок применения при правильной эксплуатации
- Удобная эргономичная ручка с отверстием для подвеса