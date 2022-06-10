Трещоточная Jonnesway R5104

Преимущества

72 зубца - надежный хват

Трещоточная рукоятка оснащена флажковым переключателем направления вращения и телескопическим удлинителем, который позволяет пошагово менять длину рукоятки от 300 до 440 мм с шагом ~30 мм

Длительный срок применения при правильной эксплуатации

Удобная эргономичная ручка с отверстием для подвеса

Телескопическая трещоточная рукоятка Jonnesway R5104 1/2"DR оснащена механизмом ступенчатой фиксации. Используется при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями. Переключатель позволяет с легкостью поменять направление вращения храпового механизма. Трещоточная рукоятка оснащена флажковым переключателем направления вращения и телескопическим удлинителем, который позволяет пошагово менять длину рукоятки от 300 до 440 мм с шагом ~30 мм.