Трещотка Jonnesway, 1/4"DR, 72 зубца, 135 мм, R3502
Арт. jonnesway_5216
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|135
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Количество зубьев, шт
|72
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Шарнирный механизм
|Нет
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Удлинитель
|Нет
Описание товара:Трещотка Jonnesway R3502 используется при работе со слабонагруженными резьбовыми соединениями.
Особенности и преимущества:
- Трещоточная рукоятка с дисковым переключателем направления вращения обеспечивает очень маленький 5° обратный ход благодаря конструкции храпового механизма.
- Композитная, бензомаслостойкая ручка с мягким, сантопреновым покрытием обеспечивает надежное удержание инструмента даже во влажных или загрязненных руках оператора.
- Требования к эксплуатации такие же, как и у серии R34.
- Применяются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями.
- Не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах.