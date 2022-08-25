Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Трещотка Jonnesway, 1/4"DR, 72 зубца, 135 мм, R3502
5.0
1
Найти аналог
Трещотки
    Трещотка Jonnesway, 1/4"DR, 72 зубца, 135 мм, R3502
    Арт. jonnesway_5216
    5.0
    1
    Трещотка Jonnesway, 1/4"DR, 72 зубца, 135 мм, R3502
    Трещотка Jonnesway, 1/4"DR, 72 зубца, 135 мм, R3502
      Трещотка Jonnesway, 1/4"DR, 72 зубца, 135 мм, R3502
      Трещотка Jonnesway, 1/4"DR, 72 зубца, 135 мм, R3502

      Трещотка Jonnesway, 1/4"DR, 72 зубца, 135 мм, R3502

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5216
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Длина, мм
      		135
      Количество зубьев, шт
      		72
      Шарнирный механизм
      		Нет
      Удлинитель
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Трещотка Jonnesway R3502 используется при работе со слабонагруженными резьбовыми соединениями. 

        Особенности и преимущества:

        • Трещоточная рукоятка с дисковым переключателем направления вращения обеспечивает очень маленький 5° обратный ход благодаря конструкции храпового механизма. 
        • Композитная, бензомаслостойкая ручка с мягким, сантопреновым покрытием обеспечивает надежное удержание инструмента даже во влажных или загрязненных руках оператора. 
        • Требования к эксплуатации такие же, как и у серии R34.
        • Применяются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями. 
        • Не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах.