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Трещотка короткая с шарниром, Jonnesway, 36 зубцов, 1/4"DR, 125 мм, R4202
5.0
1
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Трещотки
    Трещотка короткая с шарниром, Jonnesway, 36 зубцов, 1/4"DR, 125 мм, R4202
    Арт. jonnesway_5235
    5.0
    1
    Трещотка короткая с шарниром, Jonnesway, 36 зубцов, 1/4"DR, 125 мм, R4202

      Трещотка короткая с шарниром, Jonnesway, 36 зубцов, 1/4"DR, 125 мм, R4202

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. jonnesway_5235
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Длина, мм
      		125
      Количество зубьев, шт
      		36
      Шарнирный механизм
      		Да
      Удлинитель
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание товара:

        Трещотка Jonnesway R4202 с шарниром 1/4"DR - укороченный инструмент для быстрого монтажа резьбовых соединений. Гибкая головка на шарнире позволяет выполнять работу под любым углом. 

        Особенности и преимущества:

        • Трещоточная рукоятка Jonnesway R4202  с подвижной на 180° в шести позициях одной плоскости головкой, имеет зеркальное хромоникелевое покрытие.
        • Трещотки Jonnesway такого типа применяются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями и не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах. 
        • Прочная конструкция.
        • Длительный срок применения при правильной эксплуатации.
        • Небольшой вес и габариты инструмента.