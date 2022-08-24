Трещотка короткая с шарниром, Jonnesway, 36 зубцов, 1/4"DR, 125 мм, R4202
Арт. jonnesway_5235
Характеристики
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Производитель
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Длина, мм
|125
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Количество зубьев, шт
|36
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Шарнирный механизм
|Да
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Удлинитель
|Нет
Описание товара:Трещотка Jonnesway R4202 с шарниром 1/4"DR - укороченный инструмент для быстрого монтажа резьбовых соединений. Гибкая головка на шарнире позволяет выполнять работу под любым углом.
Особенности и преимущества:
- Трещоточная рукоятка Jonnesway R4202 с подвижной на 180° в шести позициях одной плоскости головкой, имеет зеркальное хромоникелевое покрытие.
- Трещотки Jonnesway такого типа применяются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями и не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах.
- Прочная конструкция.
- Длительный срок применения при правильной эксплуатации.
- Небольшой вес и габариты инструмента.