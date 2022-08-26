Трещотка короткая силовая Jonnesway, 1/4"DR, 36 зубцов, 110 мм, R2902B

Трещоточная рукоятка с флажковым переключателем и композитной ручкой с мягким, сантропеновым покрытием, обеспечивающим надежное удержание инструмента увлажненной или загрязненной рукой. Применяется при обслуживании труднодоступных соединений. Средний 10 град. обратный ход, сдвоенный храповик. Устройство быстрого сброса надежно фиксирует насадку на приводе и легко от нее освобождается одним нажатием на кнопку. "Сатиновое" хромоникелевое покрытие. Применяются при производстве работ со слабонагруженными резьбовыми соединениями. Не имеют альтернативы (за исключением трещоточных ключей) при использовании в ограниченных рабочих пространствах.