Трубогиб гидравлический Stalex HB-40

Преимущества

Верхний приводной вал

Толщина стенки трубы - 1.5 - 2 мм

Наличие гидравлического домкрата

Мобильность

Горизонтальное перемещение роликов

Вальцы из высокопрочной стали на подшипниках

Простое использование

Гидравлический профилегиб Stalex HB-40 100261 широко используется в сфере мелкосерийного производства. Возможно оснащение дополнительными роликами под различные профили (уголки, круглые трубы и прутки различного размера). Небольшие размеры станка позволяют удобно размещать его даже в малогабаритных цехах и мастерских. Диаметр вальцов составляет 68 мм