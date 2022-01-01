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Трубогиб гидравлический Stalex HB-40
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Трубогибочные станки
    Трубогиб гидравлический Stalex HB-40
    Арт. stalex_1311
    Трубогиб гидравлический Stalex HB-40

      Трубогиб гидравлический Stalex HB-40

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_1311

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		490x250x1050
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гидравлический профилегиб Stalex HB-40 100261 широко используется в сфере мелкосерийного производства. Возможно оснащение дополнительными роликами под различные профили (уголки, круглые трубы и прутки различного размера). Небольшие размеры станка позволяют удобно размещать его даже в малогабаритных цехах и мастерских. Диаметр вальцов составляет 68 мм

        Преимущества

        • Верхний приводной вал
        • Толщина стенки трубы - 1.5 - 2 мм
        • Наличие гидравлического домкрата
        • Мобильность
        • Горизонтальное перемещение роликов
        • Вальцы из высокопрочной стали на подшипниках
        • Простое использование