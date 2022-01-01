Трубогиб гидравлический Stalex HB-40
Арт. stalex_1311
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|490x250x1050
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Класс товара
|бытовой
- Гидравлический профилегиб Stalex HB-40 100261 широко используется в сфере мелкосерийного производства. Возможно оснащение дополнительными роликами под различные профили (уголки, круглые трубы и прутки различного размера). Небольшие размеры станка позволяют удобно размещать его даже в малогабаритных цехах и мастерских. Диаметр вальцов составляет 68 мм
Преимущества
- Верхний приводной вал
- Толщина стенки трубы - 1.5 - 2 мм
- Наличие гидравлического домкрата
- Мобильность
- Горизонтальное перемещение роликов
- Вальцы из высокопрочной стали на подшипниках
- Простое использование