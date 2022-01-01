Трубогиб электрогидравлический Stalex EHPB-3D
Арт. stalex_12588
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|1180x460x270
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Класс товара
|бытовой
- Электрогидравлический трубогиб (1/2 - 3 дюйма, рабочий ход 290 мм, 20т, 126 кг) Stalex HHW-3D EHPB-3D удобен для работы с водопроводными и газопроводными трубами. Использование станка значительно уменьшает время работы.
Преимущество модели заключается в высокой скорости гиба труб. Для этого не требуется больших затрат сил от оператора. Применение трубогиба снижает количество крепежа при монтировании систем. Для надежности используются также две горизонтальные опоры
Преимущества
- Устойчивая конструкция на трёх опорах для удобной работы с заготовкой
- Холодная гибка труб в одной плоскости. Гиб до 90°
- Длительный срок службы
- Простота эксплуатации