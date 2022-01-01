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Трубогиб электрогидравлический Stalex EHPB-3D
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Трубогибочные станки
    Трубогиб электрогидравлический Stalex EHPB-3D
    Арт. stalex_12588
    Трубогиб электрогидравлический Stalex EHPB-3D

      Трубогиб электрогидравлический Stalex EHPB-3D

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_12588

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		1180x460x270
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрогидравлический трубогиб (1/2 - 3 дюйма, рабочий ход 290 мм, 20т, 126 кг) Stalex HHW-3D EHPB-3D удобен для работы с водопроводными и газопроводными трубами. Использование станка значительно уменьшает время работы.
        Преимущество модели заключается в высокой скорости гиба труб. Для этого не требуется больших затрат сил от оператора. Применение трубогиба снижает количество крепежа при монтировании систем. Для надежности используются также две горизонтальные опоры

        Преимущества

        • Устойчивая конструкция на трёх опорах для удобной работы с заготовкой
        • Холодная гибка труб в одной плоскости. Гиб до 90°
        • Длительный срок службы
        • Простота эксплуатации