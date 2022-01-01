Станок профилегибочный Stalex TR-10
Арт. stalex_1398
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. угол гиба, град
|180
- Гибочный станок Stalex TR-10 100308 отличается простым принципом работы, легкостью и качественным исполнением. Стандартные проточки позволяют работать с трубами диаметром 20, 25, 32 мм. Небольшой вес модели обуславливает его мобильность - возможность работы непосредственно на месте монтажа алюминиевых, стальных и медных труб. Во избежание образования коррозии станок покрыт высококачественной краской
Преимущества
- Максимальный угол гиба - 180 градусов
- Широкая сфера применения
- Не требует подключения к электросети
- Проточки для труб диаметром 20/25/32 мм
- Радиус гибочной оправки - 80 мм;
- Коррозиестойкость
- Оптимальная длина рукоятки