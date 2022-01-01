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Станок профилегибочный Stalex TR-10
Найти аналог
Трубогибочные станки
    Станок профилегибочный Stalex TR-10
    Арт. stalex_1398
    Станок профилегибочный Stalex TR-10
    Станок профилегибочный Stalex TR-10
      Станок профилегибочный Stalex TR-10
      Станок профилегибочный Stalex TR-10

      Станок профилегибочный Stalex TR-10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_1398

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. угол гиба, град
      		180
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Гибочный станок Stalex TR-10 100308 отличается простым принципом работы, легкостью и качественным исполнением. Стандартные проточки позволяют работать с трубами диаметром 20, 25, 32 мм. Небольшой вес модели обуславливает его мобильность - возможность работы непосредственно на месте монтажа алюминиевых, стальных и медных труб. Во избежание образования коррозии станок покрыт высококачественной краской

        Преимущества

        • Максимальный угол гиба - 180 градусов
        • Широкая сфера применения
        • Не требует подключения к электросети
        • Проточки для труб диаметром 20/25/32 мм
        • Радиус гибочной оправки - 80 мм;
        • Коррозиестойкость
        • Оптимальная длина рукоятки