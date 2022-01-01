Станок профилегибочный Stalex TR-10

Преимущества

Максимальный угол гиба - 180 градусов

Широкая сфера применения

Не требует подключения к электросети

Проточки для труб диаметром 20/25/32 мм

Радиус гибочной оправки - 80 мм;

Коррозиестойкость

Оптимальная длина рукоятки

Гибочный станок Stalex TR-10 100308 отличается простым принципом работы, легкостью и качественным исполнением. Стандартные проточки позволяют работать с трубами диаметром 20, 25, 32 мм. Небольшой вес модели обуславливает его мобильность - возможность работы непосредственно на месте монтажа алюминиевых, стальных и медных труб. Во избежание образования коррозии станок покрыт высококачественной краской