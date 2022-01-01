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Инструмент ручной гибочный универсальный Stalex SBG-40
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Трубогибочные станки
    Инструмент ручной гибочный универсальный Stalex SBG-40
    Арт. stalex_4579
    Инструмент ручной гибочный универсальный Stalex SBG-40

      Инструмент ручной гибочный универсальный Stalex SBG-40

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_4579

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		500x320x230
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ручной гибочный универсальный инструмент Stalex SBG-40 373203 имеет широкое применение в кузницах в качестве профессионального оборудования, а также служит домашним мастерам в процессе монтажа металлоконструкций. Упор, который располагается на прочном корпусе, позволяет изготавливать одинаковые изделия. С помощью инструмента возможно выполнение различных операций, например, гибка, накатка, изготовление витков и колец. Модель представляет собой жесткую и массивную конструкцию, которая гарантирует высокое качество исполнения и предназначается для работы с заготовками из низкоуглеродистой стали или цветных металлов

        Преимущества

        • Долгий срок службы
        • Высокое качество сборки
        • Защита от коррозии
        • Не требует специального обслуживания