Инструмент ручной гибочный универсальный Stalex SBG-40

Преимущества

Долгий срок службы

Высокое качество сборки

Защита от коррозии

Не требует специального обслуживания

Ручной гибочный универсальный инструмент Stalex SBG-40 373203 имеет широкое применение в кузницах в качестве профессионального оборудования, а также служит домашним мастерам в процессе монтажа металлоконструкций. Упор, который располагается на прочном корпусе, позволяет изготавливать одинаковые изделия. С помощью инструмента возможно выполнение различных операций, например, гибка, накатка, изготовление витков и колец. Модель представляет собой жесткую и массивную конструкцию, которая гарантирует высокое качество исполнения и предназначается для работы с заготовками из низкоуглеродистой стали или цветных металлов