Инструмент ручной гибочный универсальный Stalex SBG-40
Арт. stalex_4579
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|500x320x230
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Класс товара
|бытовой
- Ручной гибочный универсальный инструмент Stalex SBG-40 373203 имеет широкое применение в кузницах в качестве профессионального оборудования, а также служит домашним мастерам в процессе монтажа металлоконструкций. Упор, который располагается на прочном корпусе, позволяет изготавливать одинаковые изделия. С помощью инструмента возможно выполнение различных операций, например, гибка, накатка, изготовление витков и колец. Модель представляет собой жесткую и массивную конструкцию, которая гарантирует высокое качество исполнения и предназначается для работы с заготовками из низкоуглеродистой стали или цветных металлов
Преимущества
- Долгий срок службы
- Высокое качество сборки
- Защита от коррозии
- Не требует специального обслуживания