Трубогиб пневмогидравлический Stalex HB-16Q

Преимущества

Производительный станок с быстрой установкой и демонтажем, простой в использовании

Работает в двух независимых друг от друга режимах (ручной и пневматический)

При работе в пневматическом режиме, станок должен работать от воздушного компрессора с мощностью привода 3 л.с. (1 л.с.=0,74 кВт) или с производительностью 0.8 ~ 1МПа.

Макс. усилие 16 тонн

Пневматический режим работы отличается более высокой производительностью и отсутствием применения физической силы работника

Ручной режим работы востребован как мобильная версия на строй площадке

6 сменных штампов в комплекте

Две горизонтальные опоры для регулировки радиуса гиба

Холодная гибка в одной плоскости для толстостенных труб (газ, вода и трубы отопления, железные трубы, оцинкованные трубы) Гиб до 90°

Гиб на углы от 0 градусов до 90 градусов на трубах от 1/2"-3"(условного прохода трубы), от 22-90мм (наружного диаметра трубы)

Прочная конструкция для использования в тяжёлых рабочих условиях

Пневмогидравлический трубогиб Stalex HB-16Q способен работать в двух режимах – ручном режиме (как мобильная модель на строй площадке) и пневматическом режиме управляемого от воздушного компрессора с мощностью двигателя 3 л.с. (что увеличивает его производительность и сводит к минимуму усилие работника). Гибка производится в одной плоскости, макс. угол гибки 90°. Модель усилена гидравлическим приводом, что позволяет монтажнику прикладывать меньше усилий при гибки стальных труб по сравнению с механическими трубогибами, и затрачивать на гибку гораздо меньше времени. При необходимости трубы макс. диаметров нужно набивать песком. При использовании трубогиба риск сплющивания или излома минимален, кроме того, уменьшается потребность в стыковочных элементах – отводах и фитингах, поэтому прокладка трубопровода становится более экономичной. Широко применяется в сфере строительных и ремонтных работ. Прокладка газо- и водопроводов, производство всевозможных ограждений, каркасных конструкций. Совмещает в себе лучшие характеристики двух типов: Модель Stalex HB-16Q продавливает заготовки при помощи гидравлической направляющей, работая в двух независимых друг от друга режимах (ручной и пневматический), с набором сменных рабочих оправ. Помимо восьми рабочих опор станок имеет две горизонтальные опоры, устанавливаемые в отверстия для регулировки радиуса гиба.