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Трубогиб гидравлический Stalex HB-60 Light
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Трубогибочные станки
    Трубогиб гидравлический Stalex HB-60 Light
    Арт. stalex_6918
    Трубогиб гидравлический Stalex HB-60 Light

      Трубогиб гидравлический Stalex HB-60 Light

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. stalex_6918

      Характеристики

      Производитель
      		Stalex
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. усилие на штоке, кг
      		5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Гидравлический трубогиб Stalex HB-60 Light представляет собой прочную конструкцию для холодной гибки труб методом прокатки. Гидравлический домкрат обеспечивает высокое давление прижима - 5 тонн. Помимо труб круглого и прямоугольного сечения агрегат позволяет работать с прутками размером до 20 мм. Специальное покрытие защищает модель от образования коррозии и, соответственно, увеличивает ее срок службы

        Преимущества

        • Двойная усиленная опора под нижние ролики
        • 2 направляющие станка произведены и собраны с минимальным люфтом
        • Прижимные быстросъемные ролики перемещаются горизонтально для гибки на любой радиус, а также для работы с малыми заготовками
        • Эффективность в работе гидравлического трубогиба Stalex HB-60 Light