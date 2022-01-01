Трубогиб гидравлический Stalex HB-60 Light
Арт. stalex_6918
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Макс. усилие на штоке, кг
|5
- Гидравлический трубогиб Stalex HB-60 Light представляет собой прочную конструкцию для холодной гибки труб методом прокатки. Гидравлический домкрат обеспечивает высокое давление прижима - 5 тонн. Помимо труб круглого и прямоугольного сечения агрегат позволяет работать с прутками размером до 20 мм. Специальное покрытие защищает модель от образования коррозии и, соответственно, увеличивает ее срок службы
Преимущества
- Двойная усиленная опора под нижние ролики
- 2 направляющие станка произведены и собраны с минимальным люфтом
- Прижимные быстросъемные ролики перемещаются горизонтально для гибки на любой радиус, а также для работы с малыми заготовками
- Эффективность в работе гидравлического трубогиба Stalex HB-60 Light