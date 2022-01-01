Трубогиб гидравлический Stalex HB-60 Light

Преимущества

Двойная усиленная опора под нижние ролики

2 направляющие станка произведены и собраны с минимальным люфтом

Прижимные быстросъемные ролики перемещаются горизонтально для гибки на любой радиус, а также для работы с малыми заготовками

Эффективность в работе гидравлического трубогиба Stalex HB-60 Light

Гидравлический трубогиб Stalex HB-60 Light представляет собой прочную конструкцию для холодной гибки труб методом прокатки. Гидравлический домкрат обеспечивает высокое давление прижима - 5 тонн. Помимо труб круглого и прямоугольного сечения агрегат позволяет работать с прутками размером до 20 мм. Специальное покрытие защищает модель от образования коррозии и, соответственно, увеличивает ее срок службы