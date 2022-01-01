Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Циркуляционный насос Oasis CN 25/6
Найти аналог
Циркуляционные насосы
    Циркуляционный насос Oasis CN 25/6
    Арт. X16946156
    Циркуляционный насос Oasis CN 25/6

      Циркуляционный насос Oasis CN 25/6

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X16946156

      Характеристики

      Производитель
      		Oasis
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Высокий напор
      		Нет
      Для повышения давления
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Циркуляционный насос Oasis CN-25/6 удобен для использования в быту. Подходит для установки в системах отопления частных домов. Долгий срок службы. Все движущиеся части насоса омываются перекачиваемой жидкостью. Жидкость охлаждает ротор и подшипники скольжения, что способствует увеличению срока службы прибора. Простота эксплуатации. Модель не требует дополнительного сервисного обслуживания и отличается простотой монтажа. Бесшумная работа. Наличие мокрого ротора значительно снижает уровень шума при работе насоса.

        Преимущества:

        • Простой процесс электрического подключения Oasis CN-25/6.
        • Система керамических подшипников обеспечивает долговечность и бесшумность насоса.
        • Рабочее колесо, изготовленное из термостойкого композитного материала, гарантирует устойчивость к коррозии.
        • Обмотки электродвигателя устойчивы к току блокировки, поэтому он не нуждается в дополнительной защите.
        • Количество потребляемой энергии циркуляционным насосом не больше, чем небольшой электрической лампочкой.
        • Для удобства ремонта, в случае необходимости, электродвигатель можно снять, не проводя демонтаж насоса из системы.