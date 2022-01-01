Циркуляционный насос Oasis CN 25/6
Арт. X16946156
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
- Циркуляционный насос Oasis CN-25/6 удобен для использования в быту. Подходит для установки в системах отопления частных домов. Долгий срок службы. Все движущиеся части насоса омываются перекачиваемой жидкостью. Жидкость охлаждает ротор и подшипники скольжения, что способствует увеличению срока службы прибора. Простота эксплуатации. Модель не требует дополнительного сервисного обслуживания и отличается простотой монтажа. Бесшумная работа. Наличие мокрого ротора значительно снижает уровень шума при работе насоса.
Преимущества:
- Простой процесс электрического подключения Oasis CN-25/6.
- Система керамических подшипников обеспечивает долговечность и бесшумность насоса.
- Рабочее колесо, изготовленное из термостойкого композитного материала, гарантирует устойчивость к коррозии.
- Обмотки электродвигателя устойчивы к току блокировки, поэтому он не нуждается в дополнительной защите.
- Количество потребляемой энергии циркуляционным насосом не больше, чем небольшой электрической лампочкой.
- Для удобства ремонта, в случае необходимости, электродвигатель можно снять, не проводя демонтаж насоса из системы.