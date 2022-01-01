Преимущества:

Простой процесс электрического подключения Oasis CN-25/6.

Система керамических подшипников обеспечивает долговечность и бесшумность насоса.

Рабочее колесо, изготовленное из термостойкого композитного материала, гарантирует устойчивость к коррозии.

Обмотки электродвигателя устойчивы к току блокировки, поэтому он не нуждается в дополнительной защите.

Количество потребляемой энергии циркуляционным насосом не больше, чем небольшой электрической лампочкой.

Для удобства ремонта, в случае необходимости, электродвигатель можно снять, не проводя демонтаж насоса из системы.





Циркуляционный насос Oasis CN-25/6 удобен для использования в быту. Подходит для установки в системах отопления частных домов. Долгий срок службы. Все движущиеся части насоса омываются перекачиваемой жидкостью. Жидкость охлаждает ротор и подшипники скольжения, что способствует увеличению срока службы прибора. Простота эксплуатации. Модель не требует дополнительного сервисного обслуживания и отличается простотой монтажа. Бесшумная работа. Наличие мокрого ротора значительно снижает уровень шума при работе насоса.