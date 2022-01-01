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Воздуходувка Skil 2800Вт F.015.079.1RA
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Воздуходувки
    Воздуходувка Skil 2800Вт F.015.079.1RA
    Арт. X18623137
    Воздуходувка Skil 2800Вт F.015.079.1RA

      Воздуходувка Skil 2800Вт F.015.079.1RA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18623137

      Характеристики

      Производитель
      		Skil
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Вес, кг
      		3.2
      Уровень шума, Дб
      		83
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая воздуходувка SKIL F0150791RA часто используется на приусадебном участке для сбора опавшей листвы или уборки мусора. Наилучший результат при всасывании достигается благодаря колесам на трубе. Модель имеет три режима работы. Встроенный мульчер измельчает листья в пропорции 10:1. Большой переключатель упрощает эксплуатацию. В комплект входит наплечный ремень, травосборник объёмом 45 литров и рельса для подвешивания инструмента на стене.

        Преимущества

        • 3-в-1: всасывание, измельчение и обдув
        • Легкое переключение режимов
        • Мусоросборник 45 литров не требует частого опустошения
        • Удобные рукоятки
        • Опорные колеса на всасывающей трубе - воздуходувка показывает отличные результаты при всасывании
        • Держатель "EASY STORAGE" - удобное хранение инструмента и экономия пространства
        • Вес электрической воздуходувки SKIL F0150791RA всего 3.2 кг
        • В комплект входит наплечный ремень
        • Скорость всасывания: 13 м3/мин
        • Уровень звукового давления: 83 дБ
        • Напряжение: 220-240 В
        • Отсутствие вредных газов
        • Коэффициент измельчения 10:1