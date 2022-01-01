Воздуходувка Skil 2800Вт F.015.079.1RA

Преимущества

3-в-1: всасывание, измельчение и обдув

Легкое переключение режимов

Мусоросборник 45 литров не требует частого опустошения

Удобные рукоятки

Опорные колеса на всасывающей трубе - воздуходувка показывает отличные результаты при всасывании

Держатель "EASY STORAGE" - удобное хранение инструмента и экономия пространства

Вес электрической воздуходувки SKIL F0150791RA всего 3.2 кг

В комплект входит наплечный ремень

Скорость всасывания: 13 м 3 /мин

/мин Уровень звукового давления: 83 дБ

Напряжение: 220-240 В

Отсутствие вредных газов

Коэффициент измельчения 10:1

Электрическая воздуходувка SKIL F0150791RA часто используется на приусадебном участке для сбора опавшей листвы или уборки мусора. Наилучший результат при всасывании достигается благодаря колесам на трубе. Модель имеет три режима работы. Встроенный мульчер измельчает листья в пропорции 10:1. Большой переключатель упрощает эксплуатацию. В комплект входит наплечный ремень, травосборник объёмом 45 литров и рельса для подвешивания инструмента на стене.