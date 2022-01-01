Беларус КФТ-2 Картофелекопалка
Арт. Ю00000024336
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Тип навесного оборудования
|картофелевыкапыватель
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Количество предметов, шт
|1
- Картофелекопалка КФТ-2 является вспомогательным оборудованием для мотоблока и прекрасно подходит для выкапывания и выкладки клубней на небольших участках. С помощью картофелекопалки можно выкапывать картофель, корнеплоды свеклы, репы, моркови, лука, чеснока и многих других.
Преимущества
- При разработке конструкции модели КФТ-2 использована вибрационно-грохотная технология, благодаря которой овощи после подрезания подбрасываются на поверхность для дальнейшего ручного сбора
- Рекомендуется использовать картофелекопалку для работы на легких и среднетяжелых почвах, картофель следует сажать по гребневой схеме с шириной междурядий 60 см