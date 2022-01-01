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Беларус КФТ-2 Картофелекопалка
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Картофелекопалки
    Беларус КФТ-2 Картофелекопалка
    Арт. Ю00000024336
    Беларус КФТ-2 Картофелекопалка

      Беларус КФТ-2 Картофелекопалка

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Ю00000024336

      Характеристики

      Производитель
      		Belarus
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Тип навесного оборудования
      		картофелевыкапыватель
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Картофелекопалка КФТ-2 является вспомогательным оборудованием для мотоблока и прекрасно подходит для выкапывания и выкладки клубней на небольших участках. С помощью картофелекопалки можно выкапывать картофель, корнеплоды свеклы, репы, моркови, лука, чеснока и многих других.

        Преимущества

        • При разработке конструкции модели КФТ-2 использована вибрационно-грохотная технология, благодаря которой овощи после подрезания подбрасываются на поверхность для дальнейшего ручного сбора
        • Рекомендуется использовать картофелекопалку для работы на легких и среднетяжелых почвах, картофель следует сажать по гребневой схеме с шириной междурядий 60 см