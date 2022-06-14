Цепь (кольцо) Oregon 3/8 1,6мм, 70 Super-Chisel 75LPX066X

Преимущества

Обновленная форма чизельных режущих звеньев

Облегченный отвод опилок

Более острая и прочная режущая кромка

Многоосная технология заточки

Технология смазки LubriTec™ - меньше трения и дольше срок жизни пильной гарнитуры

Вороненый «синий зуб» Blued Cutters обеспечивает защиту от коррозии

Обновленная геометрия ограничителя пропила: снижение уровня вибрации и вероятности возникновения обратного отскока

Улучшенный профиль резца для более удобной заточки напильником, «золотой» индикатор для обозначения начала и конца заточки

Сухая заводская смазка. Меньше масляных подтеков

Цепь полностью готова к работе - ограничитель глубины пропила установлен на 0,025" заводским способом

Эксклюзивная сталь OCS-01 обеспечивает большую прочность

Низкий уровень шума и вибрации

Цепь PowerCut EXL предназначены для профессиональных пил с рабочим объемом 50-100 см3. Для выполнения повседневной работы опытными лесорубами и работниками лесных хозяйств требуется точность, мощь и скорость. Пильные цепи PowerCut™ компании Oregon® обладают всеми этими качествами. В цепях PowerCut™ используются полночизельные (Super Chisel) режущие элементы, которые быстро и точно режут древесину. Если вам необходима максимальная производительность в течение длительного времени при заготовке леса, цепь PowerCut создана именно для вас.