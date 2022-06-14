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Цепь (кольцо) Oregon 3/8 1,6мм, 70 Super-Chisel 75LPX066X
5.0
3
1 005 ₽
Цепи для бензопил
    Цепь (кольцо) Oregon 3/8 1,6мм, 70 Super-Chisel 75LPX066X
    Арт. X18813355
    5.0
    3
    Цепь (кольцо) Oregon 3/8 1,6мм, 70 Super-Chisel 75LPX066X
    Цепь (кольцо) Oregon 3/8 1,6мм, 70 Super-Chisel 75LPX066X
      Цепь (кольцо) Oregon 3/8 1,6мм, 70 Super-Chisel 75LPX066X
      Цепь (кольцо) Oregon 3/8 1,6мм, 70 Super-Chisel 75LPX066X

      Цепь (кольцо) Oregon 3/8 1,6мм, 70 Super-Chisel 75LPX066X

      1 005 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X18813355
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Шаг цепи, дюйм
      		0.375
      Ширина паза, мм
      		1.6
      Все характеристики
      1 005 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Цепь  PowerCut  EXL предназначены для профессиональных пил с рабочим объемом 50-100 см3. Для выполнения повседневной работы опытными лесорубами и работниками лесных хозяйств требуется точность, мощь и скорость. Пильные цепи PowerCut™ компании Oregon® обладают всеми этими качествами. В цепях PowerCut™ используются полночизельные (Super Chisel) режущие элементы, которые быстро и точно режут древесину. Если вам необходима максимальная производительность в течение длительного времени при заготовке леса, цепь PowerCut создана именно для вас.

        Преимущества

        • Обновленная форма чизельных режущих звеньев
        • Облегченный отвод опилок
        • Более острая и прочная режущая кромка
        • Многоосная технология заточки
        • Технология смазки LubriTec™ - меньше трения и дольше срок жизни пильной гарнитуры
        • Вороненый «синий зуб» Blued Cutters обеспечивает защиту от коррозии
        • Обновленная геометрия ограничителя пропила: снижение уровня вибрации и вероятности возникновения обратного отскока
        • Улучшенный профиль резца для более удобной заточки напильником, «золотой» индикатор для обозначения начала и конца заточки
        • Сухая заводская смазка. Меньше масляных подтеков
        • Цепь полностью готова к работе - ограничитель глубины пропила установлен на 0,025" заводским способом
        • Эксклюзивная сталь OCS-01 обеспечивает большую прочность
        • Низкий уровень шума и вибрации