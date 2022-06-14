Цепь (кольцо) Oregon 3/8 1,6мм, 70 Super-Chisel 75LPX066X
Арт. X18813355
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Шаг цепи, дюйм
|0.375
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Ширина паза, мм
|1.6
- Цепь PowerCut EXL предназначены для профессиональных пил с рабочим объемом 50-100 см3. Для выполнения повседневной работы опытными лесорубами и работниками лесных хозяйств требуется точность, мощь и скорость. Пильные цепи PowerCut™ компании Oregon® обладают всеми этими качествами. В цепях PowerCut™ используются полночизельные (Super Chisel) режущие элементы, которые быстро и точно режут древесину. Если вам необходима максимальная производительность в течение длительного времени при заготовке леса, цепь PowerCut создана именно для вас.
Преимущества
- Обновленная форма чизельных режущих звеньев
- Облегченный отвод опилок
- Более острая и прочная режущая кромка
- Многоосная технология заточки
- Технология смазки LubriTec™ - меньше трения и дольше срок жизни пильной гарнитуры
- Вороненый «синий зуб» Blued Cutters обеспечивает защиту от коррозии
- Обновленная геометрия ограничителя пропила: снижение уровня вибрации и вероятности возникновения обратного отскока
- Улучшенный профиль резца для более удобной заточки напильником, «золотой» индикатор для обозначения начала и конца заточки
- Сухая заводская смазка. Меньше масляных подтеков
- Цепь полностью готова к работе - ограничитель глубины пропила установлен на 0,025" заводским способом
- Эксклюзивная сталь OCS-01 обеспечивает большую прочность
- Низкий уровень шума и вибрации