Пильная цепь Oregon 91VXL055E (3/8", 1,3 мм, 55 звеньев)

Многоцелевая, для сложных абразивных условий. Для пиления грязной и мерзлой древесины, деревьев покрытых мхом, горевшего леса, пропитанных железнодорожных шпал. Для работы вблизи корней и грунта, на площадках при строительстве и реконструкции, в экстренных случаях при пожаре или аварийно-спасательных работах.

Преимущества