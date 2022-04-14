Пильная цепь Oregon 91VXL055E (3/8", 1,3 мм, 55 звеньев)
Арт. 77777X188132
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Длина шины, см
|40
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Шаг цепи, дюйм
|0.375
- Многоцелевая, для сложных абразивных условий. Для пиления грязной и мерзлой древесины, деревьев покрытых мхом, горевшего леса, пропитанных железнодорожных шпал. Для работы вблизи корней и грунта, на площадках при строительстве и реконструкции, в экстренных случаях при пожаре или аварийно-спасательных работах.
Преимущества
- Благодаря тройному покрытию хромом режущего зуба, цепь Мультикат остается острой в 2-3 раза дольше, чем обычная цепь
- Цепь Мультикат M91VXL – это альтернатива твердосплавной цепи Stihl PiccoDuro 63PDC3 36120030055, для заточки которой не требуется специального оборудования
- Пильная цепь MultiCut затачивается обычным круглым напильником 4,0 мм арт. 70504. После заточки цепь M91VXL не теряет своих свойств, т.к. заточка производится изнутри режущего зуба, а тройное покрытие хромом наносится на режущий зуб снаружи
- Соединительные и ведущие звенья с микро-ёмкостями для цепного масла, которые позволяют равномерно распределить масло по всей длине паза шины