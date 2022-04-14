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Пильная цепь Oregon 91VXL055E (3/8", 1,3 мм, 55 звеньев)
5.0
2
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Цепи для бензопил
    Пильная цепь Oregon 91VXL055E (3/8", 1,3 мм, 55 звеньев)
    Арт. 77777X188132
    5.0
    2
    Пильная цепь Oregon 91VXL055E (3/8", 1,3 мм, 55 звеньев)

      Пильная цепь Oregon 91VXL055E (3/8", 1,3 мм, 55 звеньев)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 77777X188132
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Oregon
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Длина шины, см
      		40
      Шаг цепи, дюйм
      		0.375
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Многоцелевая, для сложных абразивных условий. Для пиления грязной и мерзлой древесины, деревьев покрытых мхом, горевшего леса, пропитанных железнодорожных шпал. Для работы вблизи корней и грунта, на площадках при строительстве и реконструкции, в экстренных случаях при пожаре или аварийно-спасательных работах.

        Преимущества

        • Благодаря тройному покрытию хромом режущего зуба, цепь Мультикат остается острой в 2-3 раза дольше, чем обычная цепь
        • Цепь Мультикат M91VXL – это альтернатива твердосплавной цепи Stihl PiccoDuro 63PDC3 36120030055, для заточки которой не требуется специального оборудования
        • Пильная цепь MultiCut  затачивается обычным круглым напильником 4,0 мм арт. 70504. После заточки цепь M91VXL не теряет своих свойств, т.к. заточка производится изнутри режущего зуба, а тройное покрытие хромом наносится на режущий зуб снаружи
        • Соединительные и ведущие звенья с микро-ёмкостями для цепного масла, которые позволяют равномерно распределить масло по всей длине паза шины