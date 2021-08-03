Пильная цепь Stihl 36RD3 Duro 36830060066 (66 звеньев, 3/8", 1,6 мм, 18")

Преимущества

Низкий уровень отдачи

Низкий уровень вибрации

Низкий уровень шума

Плавный процесс пиления

Износостойкость

Надежность

Высокая производительность

Твердосплавная пильная цепь Rapid Duro 36RD3 66 звеньев на шину 45 см для бензопил MS 290, 291, 310, 361, 362, 440, 441, 461, 650, 660, 661, MSE 220. Дольше остается острой благодаря твердосплавным элементам - зубцы без дополнительной заточки остаются острыми как минимум в четыре раза дольше, чем у обычных цепей, особенно при экстремальных нагрузках, например, при распиловке загрязненной древесины.