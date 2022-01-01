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Дизель генератор TSS SDG 12000EH3
Найти аналог
Дизельные генераторы
    Дизель генератор TSS SDG 12000EH3
    Арт. tss_2202849
    Дизель генератор TSS SDG 12000EH3
    Дизель генератор TSS SDG 12000EH3
    Дизель генератор TSS SDG 12000EH3
    Дизель генератор TSS SDG 12000EH3
    Дизель генератор TSS SDG 12000EH3
    Дизель генератор TSS SDG 12000EH3
      Дизель генератор TSS SDG 12000EH3
      Дизель генератор TSS SDG 12000EH3
      Дизель генератор TSS SDG 12000EH3
      Дизель генератор TSS SDG 12000EH3
      Дизель генератор TSS SDG 12000EH3
      Дизель генератор TSS SDG 12000EH3

      Дизель генератор TSS SDG 12000EH3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. tss_2202849

      Характеристики

      Производитель
      		ТСС
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Стартер
      		электрический
      Расход топлива, л/ч
      		3.4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Дизельный генератор с электронной панелью ТСС SDG 12000EH3 077031 применяется как резервный источник электроэнергии напряжением 380 и 220 В в случае аварийного отключения центральной сети. К агрегату можно подключить приборы общей мощностью до 12 кВт. Генератор подходит для эксплуатации в частном доме или на даче, на строительных объектах и на объектах уличной торговли. Агрегат оснащен колесным комплектом для удобства передвижения. Техника работает на дизельном топливе.

        Преимущества

        • Дизельный генератор с электронной панелью ТСС SDG 12000EH3 077031 имеет двухцилиндровый четырехтактный двигатель с воздушным типом охлаждения, который отличается долгим сроком службы
        • Электронные регуляторы напряжения обеспечивают высокий уровень стабильности выходного напряжения и устойчивость к перегрузкам
        • Тепловой автоматический выключатель для защиты от перегрузок и короткого замыкания
        • Электронная система аварийной защиты контролирует параметры работы станции и, при необходимости, выключит генератор, в том числе по перегрузке или по низкому уровню масла
        • При понижении давления масла ниже допустимого уровня на панели управления загорается сигнальная лампа
        • Встроенный датчик уровня топлива позволяет осуществлять визуальный контроль остатка топлива в баке
        • Специальные демпферы минимизируют уровень вибраций, что исключает преждевременный износ внутренних деталей и узлов
        • Панель управления содержит вольтметр для отображения напряжения, счетчик моточасов, где отображаются часы работы дизельного генератора
        • Есть предпусковой подогрев, который делает возможным сам запуск системы в сложных условиях, при температуре от 0 до -20 ?. Для включения предпускового подогревателя поверните ключ запуска против часовой стрелки на 15-20 сек., а после этого без задержки выполните штатный запуск генератора
        • Установлены индикатор уровня масла и индикатор топлива, автомат защиты
        • Простота эксплуатации и обслуживания
        • Топливный бак увеличенного объема обеспечивает автономную работу агрегата в течение 6 часов, с учетом обеспечения режима охлаждения
        • Может работать без дозаправки при 75% нагрузке 8 часов и при температуре окружающей среды не выше 20 градусов. После 8 часов работы генератор в обязательном порядке должен остывать не менее 1 часа