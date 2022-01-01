Электрический накопительный водонагреватель Electrolux EWH 30 Royal Flash
Арт. Ю00000029507
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Швеция
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Ускоренный нагрев
|Нет
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Дисплей
|Да
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- Водонагреватель Electrolux EWH 30 Royal Flash оснащен внутренним баком из нержавеющей стали на 30 литров воды. Возможна установка таймера, а также частичной или полной мощности нагрева воды. Водонагреватель омжно установить как вертикально, так и горизонтально. С помощью ручки регулировки и LED-дисплея осуществляется контроль и изменение параметров работы.
Преимущества
- Электрический накопительный водонагреватель с внутренним баком из нержавеющей стали
- Внутренний бак изготовлен из высококачественной нержавеющей стали с высоким содержанием антикоррозионных легирующих элементов, таких как хром и никель
- Сталь с такими характеристиками более устойчива к коррозии и технологична при обработке, что обеспечивает долговечность и высокую надежность работы водонагревателей
- Нержавеющая сталь абсолютно безопасна и одобрена для применения в медицине и пищевом производстве
- При производстве внутренних баков водонагревателя применяется полностью автоматическая аргонная сварка нового поколения, что позволяет полностью избежать дефектов, связанных с ручным производством, гарантирует безупречное качество сварочных швов и коррозионную стойкость в период эксплуатации
- Водонагреватель проходит детальное тестирование после производства, что обеспечивает высокое качество и безупречную работу приборов на долгие годы
- Водонагреватель серии универсален при монтаже: его можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально, что открывает большие возможности для выбора подходящего места в помещении
- Благодаря современной плоской форме и компактным размерам (глубина от 25,3 см) водонагреватель Electrolux EWH 30 Royal Flash не сложно разместить в любом малогабаритном помещении
- Предусмотрена возможность установки таймера или отложенного нагрева - прибор самостоятельно рассчитает время нагрева воды по настройкам пользователя, включится заблаговременно и начнет нагрев
- На панели управления можно выбрать функцию половинной мощности (1300 Вт), что позволяет экономить электроэнергию и использовать прибор в помещениях с ограниченной мощностью сети, например на даче
- Установив полную мощность (2000 Вт), включается функция быстрого нагрева до заданной температуры
- С помощью ручки регулировки и LED-дисплея можно установить необходимую температуру нагрева с точностью до 1°C
- Во время нагрева на LED-дисплее будет отображаться текущая температура внутри водонагревателя
- Функция экономного режима, при котором вода будет нагреваться до температуры около 55°С, при такой температуре повышается, рабочий ресурс ТЭНа, происходит обеззараживание воды и практически не образуется накипь
- Прибор имеет многоступенчатую систему безопасности
- Специальный термостат не дает воде нагреться выше 75°C
- Защита от сухого нагрева отключает нагревательный элемент в случае отсутствия воды в баке, что гарантирует сохранность ТЭНа
- Предохранительный сливной клапан уберегает прибор от избыточного давления
- Устройство защитного отключения на электрическом кабеле – от утечки электричества
- Для эффективной теплоизоляции использован 20-миллиметровый слой вспененного полиуретана (CFC-Free) - экологически чистого материала, который заполняется по особой технологии под высоким давлением