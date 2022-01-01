Электронный уклономер Condtrol I-Tronix

Преимущества

Звуковой сигнал, указывающий на горизонтальное или вертикальное положение

Фрезерованные поверхности

Непрерывное измерение углов до 360 градусов

Возможность вручную откалибровать прибор

Можно установить любой угол наклона в качестве базового

Питается от батареек типа ААА

Точность прибора составляет ± 0,1 при углах 0° и 90°; ±0,2 при угле 2°- 89°

Небольшой вес - всего 450 грамм

Отображение результата в мм/м, градусах, процентах

Есть индикаторы наклона, сохранения значения, задания базового уклона, заряда, единицы измерения и звукового сигнала

Электронный уровень, уклономер CONDTROL I-Tronix определяет величину угла наклона по вертикали и горизонтали и отображает его в градусах, процентах или мм/м на цифровом дисплее. Диапазон измерения уровня - от 0 до 360 градусов. О том, в каком положении находится инструмент, оповещает звуковой сигнал. Прибор имеет дополнительные горизонтальный и вертикальный пузырьковые уровни, а также функцию фиксации результата. Благодаря понятному управлению можно легко пользоваться всеми функциями уклономера и получить точные данные, которые выводятся на дисплей с подсветкой. Также результат можно зафиксировать с помощью специальной кнопки. Два глазка - горизонтальный и вертикальный - позволяют использовать уклономер в качестве обычного уровня. Благодаря широкой ручке электронного уклономера можно измерять величину углов даже в труднодоступных местах.