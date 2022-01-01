Электронный уклономер Condtrol I-Tronix
Арт. X981153
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|электронный
|
Количество глазков, шт
|2
- Электронный уровень, уклономер CONDTROL I-Tronix определяет величину угла наклона по вертикали и горизонтали и отображает его в градусах, процентах или мм/м на цифровом дисплее. Диапазон измерения уровня - от 0 до 360 градусов. О том, в каком положении находится инструмент, оповещает звуковой сигнал. Прибор имеет дополнительные горизонтальный и вертикальный пузырьковые уровни, а также функцию фиксации результата. Благодаря понятному управлению можно легко пользоваться всеми функциями уклономера и получить точные данные, которые выводятся на дисплей с подсветкой. Также результат можно зафиксировать с помощью специальной кнопки. Два глазка - горизонтальный и вертикальный - позволяют использовать уклономер в качестве обычного уровня. Благодаря широкой ручке электронного уклономера можно измерять величину углов даже в труднодоступных местах.
Преимущества
- Звуковой сигнал, указывающий на горизонтальное или вертикальное положение
- Фрезерованные поверхности
- Непрерывное измерение углов до 360 градусов
- Возможность вручную откалибровать прибор
- Можно установить любой угол наклона в качестве базового
- Питается от батареек типа ААА
- Точность прибора составляет ± 0,1 при углах 0° и 90°; ±0,2 при угле 2°- 89°
- Небольшой вес - всего 450 грамм
- Отображение результата в мм/м, градусах, процентах
- Есть индикаторы наклона, сохранения значения, задания базового уклона, заряда, единицы измерения и звукового сигнала