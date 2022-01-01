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Электронный уклономер Condtrol I-Tronix
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Магнитные уровни
    Электронный уклономер Condtrol I-Tronix
    Арт. X981153
    Электронный уклономер Condtrol I-Tronix
    Электронный уклономер Condtrol I-Tronix
      Электронный уклономер Condtrol I-Tronix
      Электронный уклономер Condtrol I-Tronix

      Электронный уклономер Condtrol I-Tronix

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X981153

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		электронный
      Количество глазков, шт
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электронный уровень, уклономер CONDTROL I-Tronix определяет величину угла наклона по вертикали и горизонтали и отображает его в градусах, процентах или мм/м на цифровом дисплее. Диапазон измерения уровня - от 0 до 360 градусов. О том, в каком положении находится инструмент, оповещает звуковой сигнал. Прибор имеет дополнительные горизонтальный и вертикальный пузырьковые уровни, а также функцию фиксации результата. Благодаря понятному управлению можно легко пользоваться всеми функциями уклономера и получить точные данные, которые выводятся на дисплей с подсветкой. Также результат можно зафиксировать с помощью специальной кнопки. Два глазка - горизонтальный и вертикальный - позволяют использовать уклономер в качестве обычного уровня. Благодаря широкой ручке электронного уклономера можно измерять величину углов даже в труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Звуковой сигнал, указывающий на горизонтальное или вертикальное положение
        • Фрезерованные поверхности
        • Непрерывное измерение углов до 360 градусов
        • Возможность вручную откалибровать прибор
        • Можно установить любой угол наклона в качестве базового
        • Питается от батареек типа ААА
        • Точность прибора составляет ± 0,1 при углах 0° и 90°;  ±0,2 при угле 2°- 89°
        • Небольшой вес - всего 450 грамм
        • Отображение результата в мм/м, градусах, процентах
        • Есть индикаторы наклона, сохранения значения, задания базового уклона, заряда, единицы измерения и звукового сигнала