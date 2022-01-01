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Электронный уровень Geo-Fennel S-Digit mini+ 610010
Найти аналог
Магнитные уровни
    Электронный уровень Geo-Fennel S-Digit mini+ 610010
    Арт. X30308166
    Электронный уровень Geo-Fennel S-Digit mini+ 610010
    Электронный уровень Geo-Fennel S-Digit mini+ 610010
    Электронный уровень Geo-Fennel S-Digit mini+ 610010
    Электронный уровень Geo-Fennel S-Digit mini+ 610010
    Электронный уровень Geo-Fennel S-Digit mini+ 610010
    Электронный уровень Geo-Fennel S-Digit mini+ 610010
      Электронный уровень Geo-Fennel S-Digit mini+ 610010
      Электронный уровень Geo-Fennel S-Digit mini+ 610010
      Электронный уровень Geo-Fennel S-Digit mini+ 610010
      Электронный уровень Geo-Fennel S-Digit mini+ 610010
      Электронный уровень Geo-Fennel S-Digit mini+ 610010
      Электронный уровень Geo-Fennel S-Digit mini+ 610010

      Электронный уровень Geo-Fennel S-Digit mini+ 610010

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X30308166

      Характеристики

      Производитель
      		Geo-Fennel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		электронный
      Количество рукояток, шт
      		нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Компактный электронный уровень Geo-Fennel S-Digit mini+ имеет большой дисплей для отображения измерений (в градусах и процентах), встроенный магнит для надежного крепления на металлических поверхностях, резьбу для крепления на штативе.

        Преимущества

        • Компактные размеры
        • Металлический корпус с желобками для крепления на трубах
        • Отклонения отображаются на Ж/К дисплее в градусах или процентах
        • Область работы по измерению углов 4 х 90°
        • Позиция 0° и 90° подтверждается звуковым сигналом
        • Автоматический переворот (инверсия) показаний дисплея для измерений над головой
        • Кнопка «зафиксировать результат на дисплее» для легкого считывания
        • Магнитное основание
        • Резьба 1/4” для крепления на штатив или другое основание