Электронный уровень Geo-Fennel S-Digit mini+ 610010
Арт. X30308166
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|электронный
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Количество рукояток, шт
|нет
- Компактный электронный уровень Geo-Fennel S-Digit mini+ имеет большой дисплей для отображения измерений (в градусах и процентах), встроенный магнит для надежного крепления на металлических поверхностях, резьбу для крепления на штативе.
Преимущества
- Компактные размеры
- Металлический корпус с желобками для крепления на трубах
- Отклонения отображаются на Ж/К дисплее в градусах или процентах
- Область работы по измерению углов 4 х 90°
- Позиция 0° и 90° подтверждается звуковым сигналом
- Автоматический переворот (инверсия) показаний дисплея для измерений над головой
- Кнопка «зафиксировать результат на дисплее» для легкого считывания
- Магнитное основание
- Резьба 1/4” для крепления на штатив или другое основание