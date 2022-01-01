Электронный уровень Geo-Fennel S-Digit mini+ 610010

Преимущества

Компактные размеры

Металлический корпус с желобками для крепления на трубах

Отклонения отображаются на Ж/К дисплее в градусах или процентах

Область работы по измерению углов 4 х 90°

Позиция 0° и 90° подтверждается звуковым сигналом

Автоматический переворот (инверсия) показаний дисплея для измерений над головой

Кнопка «зафиксировать результат на дисплее» для легкого считывания

Магнитное основание

Резьба 1/4” для крепления на штатив или другое основание

Компактный электронный уровень Geo-Fennel S-Digit mini+ имеет большой дисплей для отображения измерений (в градусах и процентах), встроенный магнит для надежного крепления на металлических поверхностях, резьбу для крепления на штативе.