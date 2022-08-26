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Строительный уровень Geo-Fennel S-Digit 120 WL+
5.0
1
Найти аналог
Строительные уровни
    Строительный уровень Geo-Fennel S-Digit 120 WL+
    Арт. geototal_315
    5.0
    1
    Строительный уровень Geo-Fennel S-Digit 120 WL+

      Строительный уровень Geo-Fennel S-Digit 120 WL+

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_315
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Geo-Fennel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип
      		электронный
      Количество глазков, шт
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Электронный уровень Geo-Fennel S-Digit 120 WL+- цифровой уровень-уклономер от немецкой компании geo-Fennel.

        Преимущества

        • 3-х позиционный поворотный ЖК дисплей - теперь результат видно при любых измерениях - просто поверните дисплей на нужный угол
        • Основное отличие от модели цифрового уровня 60 WL является увеличенная длина корпуса уровня, которая позволяет контролировать более длинные участки измерения
        • Три встроенные пузырьковые уровня позволят вести двойной контроль по электронному датчику и обычным пузырьковым уровням
        • Уровень работает по всему диапазону окружности в 360 градусов при измерении отклонений, но рабочие сектора разделены на 4 сектора по 90 градусов
        • Плотницкие, малярные и другие работы теперь можно производить быстро благодаря возможности измерять не только горизонталь (т.е. выравнивать конструкцию), но и откладывать или переносить с поверхности на поверхность требуемый уклон