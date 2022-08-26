Строительный уровень Geo-Fennel S-Digit 120 WL+
Арт. geototal_315
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип
|электронный
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Количество глазков, шт
|3
- Электронный уровень Geo-Fennel S-Digit 120 WL+- цифровой уровень-уклономер от немецкой компании geo-Fennel.
Преимущества
- 3-х позиционный поворотный ЖК дисплей - теперь результат видно при любых измерениях - просто поверните дисплей на нужный угол
- Основное отличие от модели цифрового уровня 60 WL является увеличенная длина корпуса уровня, которая позволяет контролировать более длинные участки измерения
- Три встроенные пузырьковые уровня позволят вести двойной контроль по электронному датчику и обычным пузырьковым уровням
- Уровень работает по всему диапазону окружности в 360 градусов при измерении отклонений, но рабочие сектора разделены на 4 сектора по 90 градусов
- Плотницкие, малярные и другие работы теперь можно производить быстро благодаря возможности измерять не только горизонталь (т.е. выравнивать конструкцию), но и откладывать или переносить с поверхности на поверхность требуемый уклон