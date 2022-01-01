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Пазовая фреза Энкор 28007
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Пазовые фрезы
    Пазовая фреза Энкор 28007
    Арт. Х1519312
    Пазовая фреза Энкор 28007
    Пазовая фреза Энкор 28007
    Пазовая фреза Энкор 28007
    Пазовая фреза Энкор 28007
      Пазовая фреза Энкор 28007
      Пазовая фреза Энкор 28007
      Пазовая фреза Энкор 28007
      Пазовая фреза Энкор 28007

      Пазовая фреза Энкор 28007

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1519312

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		концевая
      Диаметр хвостовика, мм
      		8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фреза Энкор 28007 предназначена для изготовления пазов (канавок) требуемой ширины и глубины в изделиях из ДСП. Используется совместно с фрезерными машинами и фрезерными станками. При определении глубины прохода и ширины выбираемого паза необходимо учитывать мощность фрезерной машины.

        Преимущества

        • Фреза изготавливается из высококачественных материалов и характеризуется точно рассчитанной геометрией режущей кромки, обработанной алмазными дисками до точности биения 0.02 мм
        • Структура твердого сплава гарантирует его высокую стойкость к выщерблению по режущей кромке и, следовательно, качество обработки изделия