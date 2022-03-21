Фильтр ВР/ВР, 20x1/2"
Арт. X16913290
Характеристики
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Тип фильтра
|косой фильтр
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Резьба фильтра, дюйм
|1/2
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Тип резьбы
|внутренняя/внутренняя
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Материал
|полипропилен
- Фильтр с корпусом из полипропилена. Фильтрующий элемент представляет собой сетчатый цилиндр из нержавеющей стали. Предназначен для очистки рабочей среды от содержащихся в ней нерастворимых частиц. Производится методом литья под давлением. Применяется для продления срока службы всего трубопровода, устанавливается перед насосами и прочими устройствами, требовательными к чистоте воды.