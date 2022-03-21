Фильтр ВР/ВР, 20x1/2"

Фильтр с корпусом из полипропилена. Фильтрующий элемент представляет собой сетчатый цилиндр из нержавеющей стали. Предназначен для очистки рабочей среды от содержащихся в ней нерастворимых частиц. Производится методом литья под давлением. Применяется для продления срока службы всего трубопровода, устанавливается перед насосами и прочими устройствами, требовательными к чистоте воды.