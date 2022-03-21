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Фильтр ВР/ВР, 20x1/2"
5.0
2
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Пластиковые фитинг-фильтры и полифосфатные
    Фильтр ВР/ВР, 20x1/2"
    Арт. X16913290
    5.0
    2
    Фильтр ВР/ВР, 20x1/2"

      Фильтр ВР/ВР, 20x1/2"

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X16913290
      5.0
      2

      Характеристики

      Тип фильтра
      		косой фильтр
      Резьба фильтра, дюйм
      		1/2
      Тип резьбы
      		внутренняя/внутренняя
      Материал
      		полипропилен
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Фильтр с корпусом из полипропилена. Фильтрующий элемент представляет собой сетчатый цилиндр из нержавеющей стали. Предназначен для очистки рабочей среды от содержащихся в ней нерастворимых частиц. Производится методом литья под давлением. Применяется для продления срока службы всего трубопровода, устанавливается перед насосами и прочими устройствами, требовательными к чистоте воды.