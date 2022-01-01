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Тележка мотоблочная Forza ТПМ 3 - 343, широкое сидение, грузоподъемность 650 кг
30 800 ₽
Тележки для мотоблоков
    Тележка мотоблочная Forza ТПМ 3 - 343, широкое сидение, грузоподъемность 650 кг
    Арт. О00000034479
    Тележка мотоблочная Forza ТПМ 3 - 343, широкое сидение, грузоподъемность 650 кг
    Тележка мотоблочная Forza ТПМ 3 - 343, широкое сидение, грузоподъемность 650 кг
    Тележка мотоблочная Forza ТПМ 3 - 343, широкое сидение, грузоподъемность 650 кг
    Тележка мотоблочная Forza ТПМ 3 - 343, широкое сидение, грузоподъемность 650 кг
    Тележка мотоблочная Forza ТПМ 3 - 343, широкое сидение, грузоподъемность 650 кг
      Тележка мотоблочная Forza ТПМ 3 - 343, широкое сидение, грузоподъемность 650 кг
      Тележка мотоблочная Forza ТПМ 3 - 343, широкое сидение, грузоподъемность 650 кг
      Тележка мотоблочная Forza ТПМ 3 - 343, широкое сидение, грузоподъемность 650 кг
      Тележка мотоблочная Forza ТПМ 3 - 343, широкое сидение, грузоподъемность 650 кг
      Тележка мотоблочная Forza ТПМ 3 - 343, широкое сидение, грузоподъемность 650 кг

      Тележка мотоблочная Forza ТПМ 3 - 343, широкое сидение, грузоподъемность 650 кг

      30 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 979 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000034479

      Характеристики

      Производитель
      		Forza
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип навесного оборудования
      		тележка
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      30 800 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 979 ₽
      • Доставка завтра или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Тележка мотоблочная Forza ТПМ 3 - 343 с рамной конструкции, широким сидением-ящиком, тремя откидными бортами, самосвального типа. Подходит к мотоблокам Forza, Агро(Агрос), МБ1000, МБ1350, МТЗ и другим тяжелым мотоблокам массой более 150 кг. Тележка прицепная с кузовом несущего типа ТПМ3-343 FORZA совместима с мотоблоками Forza, МБ-1, Ока, Луч, Каскад, МБ-2 "Нева", МБ-90, Сармат, Салют-5, МТЗ-0,5 и др. Тележка предназначена для перевозки различных сельскохозяйственных, строительных материалов и других грузов в приусадебных и лесных хозяйствах, а также в садах и огородах коллективного и индивидуального пользования, на животноводческих фермах, теплицах и коммунальном хозяйстве.