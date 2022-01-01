Тележка мотоблочная Forza ТПМ 3 - 343, широкое сидение, грузоподъемность 650 кг

Тележка мотоблочная Forza ТПМ 3 - 343 с рамной конструкции, широким сидением-ящиком, тремя откидными бортами, самосвального типа. Подходит к мотоблокам Forza, Агро(Агрос), МБ1000, МБ1350, МТЗ и другим тяжелым мотоблокам массой более 150 кг. Тележка прицепная с кузовом несущего типа ТПМ3-343 FORZA совместима с мотоблоками Forza, МБ-1, Ока, Луч, Каскад, МБ-2 "Нева", МБ-90, Сармат, Салют-5, МТЗ-0,5 и др. Тележка предназначена для перевозки различных сельскохозяйственных, строительных материалов и других грузов в приусадебных и лесных хозяйствах, а также в садах и огородах коллективного и индивидуального пользования, на животноводческих фермах, теплицах и коммунальном хозяйстве.