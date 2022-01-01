Фреза Энкор 10636 пазовая фасонная

Преимущества

Фреза изготавливается из высококачественных материалов и характеризуется точно рассчитанной геометрией режущей кромки, обработанной алмазными дисками до точности биения 0.02 мм

Структура твердого сплава гарантирует его высокую стойкость к выщерблению по режущей кромке и, следовательно, качество обработки изделия

Фреза Энкор 10636 предназначена для выборки паза сложной формы и для декоративной обработки столярных изделий. Используется при фрезеровании рисунка по шаблону на пласти филенок дверей, мебельных накладок, декоративных пластин интерьера. Применяется совместно с фрезерными машинами и фрезерными станками.