Фреза Энкор 10636 пазовая фасонная
Арт. Х1519262
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|пазовая фасонная
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Вид
|концевая
- Фреза Энкор 10636 предназначена для выборки паза сложной формы и для декоративной обработки столярных изделий. Используется при фрезеровании рисунка по шаблону на пласти филенок дверей, мебельных накладок, декоративных пластин интерьера. Применяется совместно с фрезерными машинами и фрезерными станками.
Преимущества
- Фреза изготавливается из высококачественных материалов и характеризуется точно рассчитанной геометрией режущей кромки, обработанной алмазными дисками до точности биения 0.02 мм
- Структура твердого сплава гарантирует его высокую стойкость к выщерблению по режущей кромке и, следовательно, качество обработки изделия