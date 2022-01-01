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Фреза Энкор 10636 пазовая фасонная
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Пазовые фрезы
    Фреза Энкор 10636 пазовая фасонная
    Арт. Х1519262
    Фреза Энкор 10636 пазовая фасонная

      Фреза Энкор 10636 пазовая фасонная

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1519262

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		пазовая фасонная
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фреза Энкор 10636 предназначена для выборки паза сложной формы и для декоративной обработки столярных изделий. Используется при фрезеровании рисунка по шаблону на пласти филенок дверей, мебельных накладок, декоративных пластин интерьера. Применяется совместно с фрезерными машинами и фрезерными станками.

        Преимущества

        • Фреза изготавливается из высококачественных материалов и характеризуется точно рассчитанной геометрией режущей кромки, обработанной алмазными дисками до точности биения 0.02 мм
        • Структура твердого сплава гарантирует его высокую стойкость к выщерблению по режущей кромке и, следовательно, качество обработки изделия