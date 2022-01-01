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Фреза Энкор 9220 пазовая
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Пазовые фрезы
    Фреза Энкор 9220 пазовая прямая
    Арт. Х1519225
    Фреза Энкор 9220 пазовая
    Фреза Энкор 9220 пазовая
    Фреза Энкор 9220 пазовая
    Фреза Энкор 9220 пазовая
      Фреза Энкор 9220 пазовая
      Фреза Энкор 9220 пазовая
      Фреза Энкор 9220 пазовая
      Фреза Энкор 9220 пазовая

      Фреза Энкор 9220 пазовая прямая

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1519225

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		пазовая прямая
      Вид
      		концевая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Фреза Энкор 9220 предназначена для изготовления пазов (канавок) требуемой ширины и глубины в изделиях из различных пород древесины. Используется совместно с фрезерными машинами и фрезерными станками. При определении глубины прохода и ширины выбираемого паза необходимо учитывать мощность фрезерной машины.

        Преимущества

        • Фреза изготавливается из высококачественных материалов и характеризуется точно рассчитанной геометрией режущей кромки, обработанной алмазными дисками до точности биения 0.02 мм
        • Структура твердого сплава гарантирует его высокую стойкость к выщерблению по режущей кромке и, следовательно, качество обработки изделия