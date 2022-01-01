Фреза Энкор 9220 пазовая прямая
Арт. Х1519225
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип
|пазовая прямая
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Вид
|концевая
- Фреза Энкор 9220 предназначена для изготовления пазов (канавок) требуемой ширины и глубины в изделиях из различных пород древесины. Используется совместно с фрезерными машинами и фрезерными станками. При определении глубины прохода и ширины выбираемого паза необходимо учитывать мощность фрезерной машины.
Преимущества
- Фреза изготавливается из высококачественных материалов и характеризуется точно рассчитанной геометрией режущей кромки, обработанной алмазными дисками до точности биения 0.02 мм
- Структура твердого сплава гарантирует его высокую стойкость к выщерблению по режущей кромке и, следовательно, качество обработки изделия