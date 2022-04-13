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Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 247SP 9673454-01
Арт. X186129239
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Польша
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Родина бренда
|Швеция
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Мощность, л.с.
|2.8
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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- Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 247SP 9673454-011 оснащена мощным и надежным 4-х тактным двигателем Briggs&Stratton 575EX Series. Имеет привод на задние колеса, что обеспечивает простоту перемещения и управления. Выполняет скашивание травы и сбор в травосборник, который вмещает до 55 литров отходов. Возможна функция мульчирования, что позволит удобрять газон мульчей. Рукоятка снабжена мягким захватом, легко складывается и регулируется по высоте.
Преимущества
- Привод на задние колеса
- Легкий запуск
- Рукоятка регулируется по высоте в 2 положениях
- Опционально возможна установка системы BioClip®
- Центральная регулировка высота среза (6 уровней) от 20 до 75 мм
- Эргономичная рукоятка с мягким захватом
- Складная рукоятка - компактность и удобство хранения
- Надежность
- Долгий срок службы