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Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 247SP 9673454-01
5.0
2
61 390 ₽
Бензиновые газонокосилки
  • Персональная скидка
Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 247SP 9673454-01
Арт. X186129239
5.0
2
Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 247SP 9673454-01
  • Персональная скидка

Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 247SP 9673454-01

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61 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
Арт. X186129239
5.0
2

Характеристики

Производитель
Husqvarna
Страна производства
Польша
Родина бренда
Швеция
Мощность, л.с.
2.8
Тактность двигателя
четырехтактный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
61 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензиновая газонокосилка Husqvarna LC 247SP 9673454-011 оснащена мощным и надежным 4-х тактным двигателем Briggs&Stratton 575EX Series. Имеет привод на задние колеса, что обеспечивает простоту перемещения и управления. Выполняет скашивание травы и сбор в травосборник, который вмещает до 55 литров отходов. Возможна функция мульчирования, что позволит удобрять газон мульчей. Рукоятка снабжена мягким захватом, легко складывается и регулируется по высоте.

    Преимущества

    • Привод на задние колеса
    • Легкий запуск
    • Рукоятка регулируется по высоте в 2 положениях
    • Опционально возможна установка системы BioClip®
    • Центральная регулировка высота среза (6 уровней) от 20 до 75 мм
    • Эргономичная рукоятка с мягким захватом
    • Складная рукоятка - компактность и удобство хранения
    • Надежность
    • Долгий срок службы