12-зубые витые грабли с черенком
Арт. X19039610035
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Черенок в комплекте
|Да
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Ширина обработки, мм
|100
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Макс. длина, мм
|360
- Витые грабли с жесткими зубьями предназначены не только для ухода за газоном, сбора листвы, веток и прочего садового мусора, но также для рыхления и разравнивания посадочных территорий. Надежно зафиксированный деревянный черенок обеспечивает комфортную работу, а прочные зубья легко разбивают земляные комки и проникают в верхние слои перекопанной почвы. Витые грабли – это незаменимый инструмент для садоводов, дачников и владельцев частных домов.
Преимущества
- низкая цена
- сбор мусора, уход за газоном и подготовка почвы
- высокая прочность материалов
- удобство эксплуатации