12-зубые витые грабли с черенком

Преимущества

низкая цена

сбор мусора, уход за газоном и подготовка почвы

высокая прочность материалов

удобство эксплуатации

Витые грабли с жесткими зубьями предназначены не только для ухода за газоном, сбора листвы, веток и прочего садового мусора, но также для рыхления и разравнивания посадочных территорий. Надежно зафиксированный деревянный черенок обеспечивает комфортную работу, а прочные зубья легко разбивают земляные комки и проникают в верхние слои перекопанной почвы. Витые грабли – это незаменимый инструмент для садоводов, дачников и владельцев частных домов.