Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
12-зубые витые грабли с черенком
5.0
2
Найти аналог
Грабли
    12-зубые витые грабли с черенком
    Арт. X19039610035
    5.0
    2
    12-зубые витые грабли с черенком

      12-зубые витые грабли с черенком

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19039610035
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Черенок в комплекте
      		Да
      Ширина обработки, мм
      		100
      Макс. длина, мм
      		360
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Витые грабли с жесткими зубьями предназначены не только для ухода за газоном, сбора листвы, веток и прочего садового мусора, но также для рыхления и разравнивания посадочных территорий. Надежно зафиксированный деревянный черенок обеспечивает комфортную работу, а прочные зубья легко разбивают земляные комки и проникают в верхние слои перекопанной почвы. Витые грабли – это незаменимый инструмент для садоводов, дачников и владельцев частных домов.

        Преимущества

        • низкая цена
        • сбор мусора, уход за газоном и подготовка почвы
        • высокая прочность материалов
        • удобство эксплуатации