Грабли веерные стальные Сибртех 385х1500 мм, 20 плоских зьев, деревянный черенок
Арт. О00000014674
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Тип инструмента
|веерные грабли
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Черенок в комплекте
|Да
- Грабли веерные усиленные, 20 плоских зубьев, охват рабочей части 400 мм предназначены для сбора мусора, опавшей листвы, срезанных веток, сорняков на садовых участках, грядках и газонах. Расположенная сверху распорка усиливает пружинящий эффект и дополнительно упрочняет конструкцию. Зубья выполнены из пружинной стали 65Г и имеют повышенную жесткость, что обеспечивает удобство в работе. Оксидирование зубьев защищает от коррозии. Материал черенка береза в/с.