Грабли веерные стальные Сибртех 385х1500 мм, 20 плоских зьев, деревянный черенок

Грабли веерные усиленные, 20 плоских зубьев, охват рабочей части 400 мм предназначены для сбора мусора, опавшей листвы, срезанных веток, сорняков на садовых участках, грядках и газонах. Расположенная сверху распорка усиливает пружинящий эффект и дополнительно упрочняет конструкцию. Зубья выполнены из пружинной стали 65Г и имеют повышенную жесткость, что обеспечивает удобство в работе. Оксидирование зубьев защищает от коррозии. Материал черенка береза в/с.