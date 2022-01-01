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Грабли веерные стальные Сибртех 385х1500 мм, 20 плоских зьев, деревянный черенок
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Грабли
    Грабли веерные стальные Сибртех 385х1500 мм, 20 плоских зьев, деревянный черенок
    Арт. О00000014674
    Грабли веерные стальные Сибртех 385х1500 мм, 20 плоских зьев, деревянный черенок

      Грабли веерные стальные Сибртех 385х1500 мм, 20 плоских зьев, деревянный черенок

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000014674

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип инструмента
      		веерные грабли
      Черенок в комплекте
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Грабли веерные усиленные, 20 плоских зубьев, охват рабочей части 400 мм предназначены для сбора мусора, опавшей листвы, срезанных веток, сорняков на садовых участках, грядках и газонах. Расположенная сверху распорка усиливает пружинящий эффект и дополнительно упрочняет конструкцию. Зубья выполнены из пружинной стали 65Г и имеют повышенную жесткость, что обеспечивает удобство в работе. Оксидирование зубьев защищает от коррозии. Материал черенка береза в/с.