Грабли веерные полипропиленовые без черенка Сибртех 61708, 24 зуба

Веерные полипропиленовые грабли без черенка 24 зуба СИБРТЕХ 61708 - уборочный инвентарь для садового участка, который эффективно справляется со сбором мусора, травы и листьев. Изделие изготовлено из эластичного материала полипропилена. Грабли устойчивы к интенсивным нагрузкам благодаря дополнительным ребрам жесткости. Тулейка имеет диаметр 30 мм, подходит для установки черенков арт. 68415, 68410 и 68442.