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Грабли веерные полипропиленовые без черенка Сибртех 61708, 24 зуба
Найти аналог
Грабли
    Грабли веерные полипропиленовые без черенка Сибртех 61708, 24 зуба
    Арт. О00000015767
    Грабли веерные полипропиленовые без черенка Сибртех 61708, 24 зуба
    Грабли веерные полипропиленовые без черенка Сибртех 61708, 24 зуба
      Грабли веерные полипропиленовые без черенка Сибртех 61708, 24 зуба
      Грабли веерные полипропиленовые без черенка Сибртех 61708, 24 зуба

      Грабли веерные полипропиленовые без черенка Сибртех 61708, 24 зуба

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Арт. О00000015767

      Характеристики

      Производитель
      		Сибртех
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип инструмента
      		веерные грабли
      Черенок в комплекте
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Веерные полипропиленовые грабли без черенка 24 зуба СИБРТЕХ 61708 - уборочный инвентарь для садового участка, который эффективно справляется со сбором мусора, травы и листьев. Изделие изготовлено из эластичного материала полипропилена. Грабли устойчивы к интенсивным нагрузкам благодаря дополнительным ребрам жесткости. Тулейка имеет диаметр 30 мм, подходит для установки черенков арт. 68415, 68410 и 68442.