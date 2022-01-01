GROSS Молоток-гвоздодер, 570г, фибергласовая трехкомпонентная рукоятка 10476

Преимущества

Кованая головка

Высокая плотность бойка головки (50-52 HRc), которая принимает на себя максимальную нагрузку

Трехкомпонентная фибергласовая рукоятка, которая выдерживает сильные нагрузки

Минимален риск выскальзывания инструмента из руки

Молоток-гвоздодер GROSS 10476, 570 г - универсальный инструмент для двух действий. Такой инструмент значительно облегчит любую строительную работу и не займет много места. Ручка молотка-гвоздодера сделана из фибергласа - прочного и гибкого материала, который выдерживает большие нагрузки и не позволит инструменту выскользнуть из руки.