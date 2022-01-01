GROSS Молоток-гвоздодер, 570г, фибергласовая трехкомпонентная рукоятка 10476
Арт. Х1303166117
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Тип молотка
|столярный
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Вес бойка, кг
|0.57
- Молоток-гвоздодер GROSS 10476, 570 г - универсальный инструмент для двух действий. Такой инструмент значительно облегчит любую строительную работу и не займет много места. Ручка молотка-гвоздодера сделана из фибергласа - прочного и гибкого материала, который выдерживает большие нагрузки и не позволит инструменту выскользнуть из руки.
Преимущества
- Кованая головка
- Высокая плотность бойка головки (50-52 HRc), которая принимает на себя максимальную нагрузку
- Трехкомпонентная фибергласовая рукоятка, которая выдерживает сильные нагрузки
- Минимален риск выскальзывания инструмента из руки