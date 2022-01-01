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GROSS Молоток-гвоздодер, 570г, фибергласовая трехкомпонентная рукоятка 10476
1 470 ₽
Столярные молотки
    GROSS Молоток-гвоздодер, 570г, фибергласовая трехкомпонентная рукоятка 10476
    Арт. Х1303166117
    GROSS Молоток-гвоздодер, 570г, фибергласовая трехкомпонентная рукоятка 10476
    GROSS Молоток-гвоздодер, 570г, фибергласовая трехкомпонентная рукоятка 10476
    GROSS Молоток-гвоздодер, 570г, фибергласовая трехкомпонентная рукоятка 10476
    GROSS Молоток-гвоздодер, 570г, фибергласовая трехкомпонентная рукоятка 10476
    GROSS Молоток-гвоздодер, 570г, фибергласовая трехкомпонентная рукоятка 10476
      GROSS Молоток-гвоздодер, 570г, фибергласовая трехкомпонентная рукоятка 10476
      GROSS Молоток-гвоздодер, 570г, фибергласовая трехкомпонентная рукоятка 10476
      GROSS Молоток-гвоздодер, 570г, фибергласовая трехкомпонентная рукоятка 10476
      GROSS Молоток-гвоздодер, 570г, фибергласовая трехкомпонентная рукоятка 10476
      GROSS Молоток-гвоздодер, 570г, фибергласовая трехкомпонентная рукоятка 10476

      GROSS Молоток-гвоздодер, 570г, фибергласовая трехкомпонентная рукоятка 10476

      1 470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Х1303166117

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Тип молотка
      		столярный
      Вес бойка, кг
      		0.57
      Все характеристики
      1 470 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка 9 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Молоток-гвоздодер GROSS 10476, 570 г - универсальный инструмент для двух действий. Такой инструмент значительно облегчит любую строительную работу и не займет много места. Ручка молотка-гвоздодера сделана из фибергласа - прочного и гибкого материала, который выдерживает большие нагрузки и не позволит инструменту выскользнуть из руки.

        Преимущества

        • Кованая головка
        • Высокая плотность бойка головки (50-52 HRc), которая принимает на себя максимальную нагрузку
        • Трехкомпонентная фибергласовая рукоятка, которая выдерживает сильные нагрузки
        • Минимален риск выскальзывания инструмента из руки