Набор комбинированных трещоточных ключей 8-19 мм Gross 14859, 7 шт.
Арт. О00000037644
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Германия
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Покрытие
|хромоникелевое
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Материал
|хромованадиевая сталь
- Набор ключей комбинированных трещоточных, СRV, 7 шт. 8-19 мм GROSS 14859 — универсальный набор для обслуживания резьбовых соединений. Высокопрочные ключи из хромванадиевой стали с матовым покрытием имеют двухстороннюю конструкцию. С одной стороны корпуса находится усиленная рожковкая головка, а с другой — накидная головка с трещоткой. Количество зубьев - 100 штук. Шаг храпового механизма - 3 градуса. Ключи способны выдерживать интенсивные длительные нагрузки и имеют продолжительный ресурс работы.
Преимущества
- Инструменты изготовлены методом горячей штамповки из высококачественной стали хромованадиевой группы, что обеспечивает их устойчивость к износу и высоким нагрузкам
- Усиленная рожковая часть каждого ключа позволяет справляться с крепежами, требующими значительных усилий
- Благодаря матовому покрытию ключи не выскальзывают из рук, даже если они в масле
- Храповый механизм ключей оснащен 100 зубцами, что обеспечивает плавность хода инструмента (шаг трещотки всего 3,6 градусов) и делает его удобным для работы в ограниченном пространстве
- Инструменты соответствуют немецкому стандарту DIN, что подтверждает их высокое качество и надежность
- Открытая упаковка TRY ME позволяет не только рассмотреть ключи перед приобретением, но и проверить их качество и функциональность