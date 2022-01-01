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Набор комбинированных трещоточных ключей 8-19 мм Gross 14859, 7 шт.
5 700 ₽
Наборы комбинированных гаечных ключей
    Набор комбинированных трещоточных ключей 8-19 мм Gross 14859, 7 шт.
    Арт. О00000037644
    Набор комбинированных трещоточных ключей 8-19 мм Gross 14859, 7 шт.
    Набор комбинированных трещоточных ключей 8-19 мм Gross 14859, 7 шт.
    Набор комбинированных трещоточных ключей 8-19 мм Gross 14859, 7 шт.
    Набор комбинированных трещоточных ключей 8-19 мм Gross 14859, 7 шт.
    Набор комбинированных трещоточных ключей 8-19 мм Gross 14859, 7 шт.
    Набор комбинированных трещоточных ключей 8-19 мм Gross 14859, 7 шт.
      Набор комбинированных трещоточных ключей 8-19 мм Gross 14859, 7 шт.
      Набор комбинированных трещоточных ключей 8-19 мм Gross 14859, 7 шт.
      Набор комбинированных трещоточных ключей 8-19 мм Gross 14859, 7 шт.
      Набор комбинированных трещоточных ключей 8-19 мм Gross 14859, 7 шт.
      Набор комбинированных трещоточных ключей 8-19 мм Gross 14859, 7 шт.
      Набор комбинированных трещоточных ключей 8-19 мм Gross 14859, 7 шт.

      Набор комбинированных трещоточных ключей 8-19 мм Gross 14859, 7 шт.

      5 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000037644

      Характеристики

      Производитель
      		Gross
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Германия
      Покрытие
      		хромоникелевое
      Материал
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      5 700 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Набор ключей комбинированных трещоточных, СRV, 7 шт. 8-19 мм GROSS 14859 — универсальный набор для обслуживания резьбовых соединений. Высокопрочные ключи из хромванадиевой стали с матовым покрытием имеют двухстороннюю конструкцию. С одной стороны корпуса находится усиленная рожковкая головка, а с другой — накидная головка с трещоткой. Количество зубьев - 100 штук. Шаг храпового механизма - 3 градуса. Ключи способны выдерживать интенсивные длительные нагрузки и имеют продолжительный ресурс работы.

        Преимущества

        • Инструменты изготовлены методом горячей штамповки из высококачественной стали хромованадиевой группы, что обеспечивает их устойчивость к износу и высоким нагрузкам
        • Усиленная рожковая часть каждого ключа позволяет справляться с крепежами, требующими значительных усилий
        • Благодаря матовому покрытию ключи не выскальзывают из рук, даже если они в масле
        • Храповый механизм ключей оснащен 100 зубцами, что обеспечивает плавность хода инструмента (шаг трещотки всего 3,6 градусов) и делает его удобным для работы в ограниченном пространстве
        • Инструменты соответствуют немецкому стандарту DIN, что подтверждает их высокое качество и надежность
        • Открытая упаковка TRY ME позволяет не только рассмотреть ключи перед приобретением, но и проверить их качество и функциональность