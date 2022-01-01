Набор комбинированных трещоточных ключей 8-19 мм Gross 14859, 7 шт.

Преимущества

Инструменты изготовлены методом горячей штамповки из высококачественной стали хромованадиевой группы, что обеспечивает их устойчивость к износу и высоким нагрузкам

Усиленная рожковая часть каждого ключа позволяет справляться с крепежами, требующими значительных усилий

Благодаря матовому покрытию ключи не выскальзывают из рук, даже если они в масле

Храповый механизм ключей оснащен 100 зубцами, что обеспечивает плавность хода инструмента (шаг трещотки всего 3,6 градусов) и делает его удобным для работы в ограниченном пространстве

Инструменты соответствуют немецкому стандарту DIN, что подтверждает их высокое качество и надежность

Открытая упаковка TRY ME позволяет не только рассмотреть ключи перед приобретением, но и проверить их качество и функциональность

Набор ключей комбинированных трещоточных, СRV, 7 шт. 8-19 мм GROSS 14859 — универсальный набор для обслуживания резьбовых соединений. Высокопрочные ключи из хромванадиевой стали с матовым покрытием имеют двухстороннюю конструкцию. С одной стороны корпуса находится усиленная рожковкая головка, а с другой — накидная головка с трещоткой. Количество зубьев - 100 штук. Шаг храпового механизма - 3 градуса. Ключи способны выдерживать интенсивные длительные нагрузки и имеют продолжительный ресурс работы.