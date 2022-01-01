Измеритель прочности бетона Condtrol Beton Easy используется для контроля прочности и однородности бетона методом ударного импульса по ГОСТ 22690. Погрешность данного прибора не превышает 15%. Основная область применения прибора - определение прочности бетона, раствора и кирпича. Отличительной особенностью данного прибора является элементная база, позволяющая работать при температуре -25°С.

Преимущества