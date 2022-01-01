Измеритель прочности бетона CONDTROL Beton Easy
Арт. X30300079
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Тип
|электронный
|
Измерение
|бетонных сооружений, кирпичной кладки
Измеритель прочности бетона Condtrol Beton Easy используется для контроля прочности и однородности бетона методом ударного импульса по ГОСТ 22690. Погрешность данного прибора не превышает 15%. Основная область применения прибора - определение прочности бетона, раствора и кирпича. Отличительной особенностью данного прибора является элементная база, позволяющая работать при температуре -25°С.
Преимущества
- Компактные габариты и малый вес
- Элементная база позволяет работать при температуре до -25°С
- Наличие коэффициента совпадения
- Погрешность определения прочности не превышает 15%
- Отсутствие проводов и соединений за счет встроенной электроники
- Диапазон измерения прочности: от 3,5 до 100 МПа