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Измеритель прочности бетона CONDTROL Beton Easy
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Измерители прочности бетона
    Измеритель прочности бетона CONDTROL Beton Easy
    Арт. X30300079
    Измеритель прочности бетона CONDTROL Beton Easy

      Измеритель прочности бетона CONDTROL Beton Easy

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X30300079

      Характеристики

      Производитель
      		Condtrol
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Тип
      		электронный
      Измерение
      		бетонных сооружений, кирпичной кладки
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Измеритель прочности бетона Condtrol Beton Easy используется для контроля прочности и однородности бетона методом ударного импульса по ГОСТ 22690. Погрешность данного прибора не превышает 15%. Основная область применения прибора - определение прочности бетона, раствора и кирпича. Отличительной особенностью данного прибора является элементная база, позволяющая работать при температуре -25°С.

        Преимущества

        • Компактные габариты и малый вес
        • Элементная база позволяет работать при температуре до -25°С
        • Наличие коэффициента совпадения
        • Погрешность определения прочности не превышает 15%
        • Отсутствие проводов и соединений за счет встроенной электроники
        • Диапазон измерения прочности: от 3,5 до 100 МПа