Преимущества

Датчик для дистанционных измерений позволяет проводить периодические измерения или измерения в труднодоступных местах

Защита от проведения измерений сопротивления изоляции в цепях под напряжением > 30 В

Саморазряд емкостного напряжения для дополнительной защиты пользователя

Категория превышения напряжения - CAT IV 600 В

Дополнительная система магнитного подвеса Fluke TPAK, позволяющая освободить руки для выполнения другой работы

4 щелочных батареи типа AA (NEDA 15 A или IEC LR6) для проведения не менее 1000 измерений

Футляр - для удобства хранения и транспортировки измерителя сопротивления изоляции FLUKE 1503

Измеритель сопротивления изоляции FLUKE 1503 представляет собой простой и надежный в эксплуатации прибор, предназначенный для измерения сопротивления изоляции в диапазоне от 0.1 до 2000 МОм. Полученные результаты выводятся на крупный ЖК-дисплей с подсветкой, благодаря которой можно работать при недостаточном освещении. Модель оснащена функцией автоматического отключения при длительном бездействии, что экономит заряд элементов питания. Степень защиты устройства - IP40.