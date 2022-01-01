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Измеритель сопротивления изоляции Fluke 1503
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Мегаомметры
    Измеритель сопротивления изоляции Fluke 1503
    Арт. geototal_415
    Измеритель сопротивления изоляции Fluke 1503
    Измеритель сопротивления изоляции Fluke 1503
    Измеритель сопротивления изоляции Fluke 1503
    Измеритель сопротивления изоляции Fluke 1503
      Измеритель сопротивления изоляции Fluke 1503
      Измеритель сопротивления изоляции Fluke 1503
      Измеритель сопротивления изоляции Fluke 1503
      Измеритель сопротивления изоляции Fluke 1503

      Измеритель сопротивления изоляции Fluke 1503

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. geototal_415

      Характеристики

      Производитель
      		Fluke
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Мин. постоянное напряжение, В
      		500
      Макс. постоянное напряжение, В
      		1000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Измеритель сопротивления изоляции FLUKE 1503 представляет собой простой и надежный в эксплуатации прибор, предназначенный для измерения сопротивления изоляции в диапазоне от 0.1 до 2000 МОм. Полученные результаты выводятся на крупный ЖК-дисплей с подсветкой, благодаря которой можно работать при недостаточном освещении. Модель оснащена функцией автоматического отключения при длительном бездействии, что экономит заряд элементов питания. Степень защиты устройства - IP40.

        Преимущества

        • Датчик для дистанционных измерений позволяет проводить периодические измерения или измерения в труднодоступных местах
        • Защита от проведения измерений сопротивления изоляции в цепях под напряжением > 30 В
        • Саморазряд емкостного напряжения для дополнительной защиты пользователя
        • Категория превышения напряжения - CAT IV 600 В
        • Дополнительная система магнитного подвеса Fluke TPAK, позволяющая освободить руки для выполнения другой работы
        • 4 щелочных батареи типа AA (NEDA 15 A или IEC LR6) для проведения не менее 1000 измерений
        • Футляр - для удобства хранения и транспортировки измерителя сопротивления изоляции FLUKE 1503