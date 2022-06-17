Универсальная картофелекопалка Huter (для MK, GMC)
Арт. О00000013446
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип навесного оборудования
|картофелевыкапыватель
|
Количество предметов, шт
|1
- Картофелекопалка Huter используется с культиваторами для легкой и быстрой уборки больших площадей посадок картофеля, моркови и других корнеплодов. Соединяется с культиватором при помощи сцепки, приобретаемой отдельно.
Преимущества
- Принцип работы выкапывателя заключается в отсеивании земли и выброса клубней на поверхность гряды
- Для продления срока эксплуатации изделия необходимо производить очистку от загрязнений после окончания работ