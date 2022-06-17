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Универсальная картофелекопалка Huter (для MK, GMC)
5.0
2
Найти аналог
Картофелекопалки
    Универсальная картофелекопалка Huter (для MK, GMC)
    Арт. О00000013446
    5.0
    2
    Универсальная картофелекопалка Huter (для MK, GMC)
    Универсальная картофелекопалка Huter (для MK, GMC)
      Универсальная картофелекопалка Huter (для MK, GMC)
      Универсальная картофелекопалка Huter (для MK, GMC)

      Универсальная картофелекопалка Huter (для MK, GMC)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. О00000013446
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип навесного оборудования
      		картофелевыкапыватель
      Количество предметов, шт
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Картофелекопалка Huter используется с культиваторами для легкой и быстрой уборки больших площадей посадок картофеля, моркови и других корнеплодов. Соединяется с культиватором при помощи сцепки, приобретаемой отдельно.

        Преимущества

        • Принцип работы выкапывателя заключается в отсеивании земли и выброса клубней на поверхность гряды
        • Для продления срока эксплуатации изделия необходимо производить очистку от загрязнений после окончания работ