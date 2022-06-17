Универсальная картофелекопалка Huter (для MK, GMC)

Преимущества

Принцип работы выкапывателя заключается в отсеивании земли и выброса клубней на поверхность гряды

Для продления срока эксплуатации изделия необходимо производить очистку от загрязнений после окончания работ

Картофелекопалка Huter используется с культиваторами для легкой и быстрой уборки больших площадей посадок картофеля, моркови и других корнеплодов. Соединяется с культиватором при помощи сцепки, приобретаемой отдельно.