Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Переставные клещи Knipex KN-8603250 (250 мм)
5.0
2
Найти аналог
Переставные клещи
    Переставные клещи Knipex KN-8603250 (250 мм)
    Арт. Х130733074
    5.0
    2
    Переставные клещи Knipex KN-8603250 (250 мм)
    Переставные клещи Knipex KN-8603250 (250 мм)
    Переставные клещи Knipex KN-8603250 (250 мм)
    Переставные клещи Knipex KN-8603250 (250 мм)
    Переставные клещи Knipex KN-8603250 (250 мм)
      Переставные клещи Knipex KN-8603250 (250 мм)
      Переставные клещи Knipex KN-8603250 (250 мм)
      Переставные клещи Knipex KN-8603250 (250 мм)
      Переставные клещи Knipex KN-8603250 (250 мм)
      Переставные клещи Knipex KN-8603250 (250 мм)

      Переставные клещи Knipex KN-8603250 (250 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. Х130733074
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Knipex
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина, мм
      		250
      Материал губок
      		хромованадиевая сталь
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Клещевой ключ KNIPEX KN-8603250 используются для различных видов работ: опрессовка, сжатие и изгибание деталей, обламывание кафельной плитки и пр. За счет кулачкового привода инструмента усилие, прилагаемое рукой оператора, увеличивается в десять раз. Рабочая головка клещевого ключа оснащена гладкими, зеркально никелированными и полированными губками, что дает возможность работы с чувствительными, боящимися повреждений, поверхностями. Данный инструмент способен заменить набор гаечных ключей благодаря регулируемому диапазону захвата.

        Преимущества

        • Малый вес - 0.543 кг снижает энергоемкость работы
        • Длительный срок эксплуатации достигается закалкой кованой хромованадиевой электростали стали, используемой при изготовлении инструмента
        • Осевой винт шарнира надежно зафиксирован, что исключает случайную перестановку губок
        • Малое значение люфта за счет коробчатого шарнира с двумя направляющими
        • Специальный механизм исключает случайное защемление пальцев
        • Бесступенчатая регулировка диапазона захвата для более простой и быстрой работы
        • Зазор между захватными плоскостями обеспечивает работу по принципу трещоточного ключа
        • Универсальность - 19 позиционная предустановка размера
        • Возможность работы с хрупкими деталями за счет беззазорного контакта по всей плоскости губок
        • Возможность работы с деталями шестигранного профиля - до 52 мм (2")
        • Длина инструмента составляет всего 250 мм, что упрощает его хранение и транспортировку