Переставные клещи Knipex KN-8603250 (250 мм)

Преимущества

Малый вес - 0.543 кг снижает энергоемкость работы

Длительный срок эксплуатации достигается закалкой кованой хромованадиевой электростали стали, используемой при изготовлении инструмента

Осевой винт шарнира надежно зафиксирован, что исключает случайную перестановку губок

Малое значение люфта за счет коробчатого шарнира с двумя направляющими

Специальный механизм исключает случайное защемление пальцев

Бесступенчатая регулировка диапазона захвата для более простой и быстрой работы

Зазор между захватными плоскостями обеспечивает работу по принципу трещоточного ключа

Универсальность - 19 позиционная предустановка размера

Возможность работы с хрупкими деталями за счет беззазорного контакта по всей плоскости губок

Возможность работы с деталями шестигранного профиля - до 52 мм (2")

Длина инструмента составляет всего 250 мм, что упрощает его хранение и транспортировку

Клещевой ключ KNIPEX KN-8603250 используются для различных видов работ: опрессовка, сжатие и изгибание деталей, обламывание кафельной плитки и пр. За счет кулачкового привода инструмента усилие, прилагаемое рукой оператора, увеличивается в десять раз. Рабочая головка клещевого ключа оснащена гладкими, зеркально никелированными и полированными губками, что дает возможность работы с чувствительными, боящимися повреждений, поверхностями. Данный инструмент способен заменить набор гаечных ключей благодаря регулируемому диапазону захвата.