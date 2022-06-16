Переставные клещи Knipex KN-8603250 (250 мм)
Арт. Х130733074
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Длина, мм
|250
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Материал губок
|хромованадиевая сталь
- Клещевой ключ KNIPEX KN-8603250 используются для различных видов работ: опрессовка, сжатие и изгибание деталей, обламывание кафельной плитки и пр. За счет кулачкового привода инструмента усилие, прилагаемое рукой оператора, увеличивается в десять раз. Рабочая головка клещевого ключа оснащена гладкими, зеркально никелированными и полированными губками, что дает возможность работы с чувствительными, боящимися повреждений, поверхностями. Данный инструмент способен заменить набор гаечных ключей благодаря регулируемому диапазону захвата.
Преимущества
- Малый вес - 0.543 кг снижает энергоемкость работы
- Длительный срок эксплуатации достигается закалкой кованой хромованадиевой электростали стали, используемой при изготовлении инструмента
- Осевой винт шарнира надежно зафиксирован, что исключает случайную перестановку губок
- Малое значение люфта за счет коробчатого шарнира с двумя направляющими
- Специальный механизм исключает случайное защемление пальцев
- Бесступенчатая регулировка диапазона захвата для более простой и быстрой работы
- Зазор между захватными плоскостями обеспечивает работу по принципу трещоточного ключа
- Универсальность - 19 позиционная предустановка размера
- Возможность работы с хрупкими деталями за счет беззазорного контакта по всей плоскости губок
- Возможность работы с деталями шестигранного профиля - до 52 мм (2")
- Длина инструмента составляет всего 250 мм, что упрощает его хранение и транспортировку