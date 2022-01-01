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Заточной станок Кратон BG 350/200 L
Найти аналог
Станки для заточки инструмента и ножей
    Заточной станок Кратон BG 350/200 L
    Арт. О00000031792
    Заточной станок Кратон BG 350/200 L
    Заточной станок Кратон BG 350/200 L
    Заточной станок Кратон BG 350/200 L
    Заточной станок Кратон BG 350/200 L
    Заточной станок Кратон BG 350/200 L
    Заточной станок Кратон BG 350/200 L
    Заточной станок Кратон BG 350/200 L
    Заточной станок Кратон BG 350/200 L
    Заточной станок Кратон BG 350/200 L
      Заточной станок Кратон BG 350/200 L
      Заточной станок Кратон BG 350/200 L
      Заточной станок Кратон BG 350/200 L
      Заточной станок Кратон BG 350/200 L
      Заточной станок Кратон BG 350/200 L
      Заточной станок Кратон BG 350/200 L
      Заточной станок Кратон BG 350/200 L
      Заточной станок Кратон BG 350/200 L
      Заточной станок Кратон BG 350/200 L

      Заточной станок Кратон BG 350/200 L

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. О00000031792

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Зернистость круга 2
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Заточной станок Кратон BG 350/200 L 4 02 03 021 оборудован светильником для подсветки рабочей зоны. Аппарат оснащен надежным асинхронным двигателем, который имеет низкие показатели шума и вибрации во время работы. Диаметр установленных шлифовальных кругов - 200 мм. Станок рекомендуется для обточки и шлифовки различных предметов, а также заточки режущего инструмента.

        Преимущества

        • Асинхроный двигатель
        • Гашение вибрации засчет резиновых амортизаторов
        • Литые прочные детали основных элементов
        • Подсветка рабочей зоны
        • Тип цоколя светильника - Е27, мощность лампы - 40 Вт
        • У заточного станка Кратон BG 350/200 L 4 02 03 021 предусмотрены регулируемые направляющие упоры
        • Защитные щитки закрывают рабочие элементы
        • На основании инструмента предусмотрены пазы для надежного крепления к столу