Преимущества

Асинхроный двигатель

Гашение вибрации засчет резиновых амортизаторов

Литые прочные детали основных элементов

Подсветка рабочей зоны

Тип цоколя светильника - Е27, мощность лампы - 40 Вт

У заточного станка Кратон BG 350/200 L 4 02 03 021 предусмотрены регулируемые направляющие упоры

Защитные щитки закрывают рабочие элементы

На основании инструмента предусмотрены пазы для надежного крепления к столу

Заточной станок Кратон BG 350/200 L 4 02 03 021 оборудован светильником для подсветки рабочей зоны. Аппарат оснащен надежным асинхронным двигателем, который имеет низкие показатели шума и вибрации во время работы. Диаметр установленных шлифовальных кругов - 200 мм. Станок рекомендуется для обточки и шлифовки различных предметов, а также заточки режущего инструмента.