Заточной станок Кратон BG 350/200 L
Арт. О00000031792
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Зернистость круга 2
|60
- Заточной станок Кратон BG 350/200 L 4 02 03 021 оборудован светильником для подсветки рабочей зоны. Аппарат оснащен надежным асинхронным двигателем, который имеет низкие показатели шума и вибрации во время работы. Диаметр установленных шлифовальных кругов - 200 мм. Станок рекомендуется для обточки и шлифовки различных предметов, а также заточки режущего инструмента.
Преимущества
- Асинхроный двигатель
- Гашение вибрации засчет резиновых амортизаторов
- Литые прочные детали основных элементов
- Подсветка рабочей зоны
- Тип цоколя светильника - Е27, мощность лампы - 40 Вт
- У заточного станка Кратон BG 350/200 L 4 02 03 021 предусмотрены регулируемые направляющие упоры
- Защитные щитки закрывают рабочие элементы
- На основании инструмента предусмотрены пазы для надежного крепления к столу