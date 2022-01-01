Преимущества

Асинхроный двигатель

Литые прочные детали основных элементов

У заточного станка Кратон BG 14-13 4 02 03 018 предусмотрены регулируемые направляющие упоры

Защитные щитки закрывают рабочие элементы

На основании инструмента предусмотрены пазы для надежного крепления к столу

Заточной станок Кратон BG 14-13 4 02 03 018 имеет в основе асинхронный двигатель, номинальная мощность которого составляет 300 Вт. У станка есть два шлифовальных круга диаметром 175 мм. Изделие предназначено для обточки и шлифовки различных предметов, а также заточки режущего инструмента. Кнопка включения защищена от пыли и влаги. Станок прост в использовании и не требует специального ухода, достаточно только содержать его в чистоте.