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Заточной станок Кратон BG 14-13
Найти аналог
Станки для заточки инструмента и ножей
    Заточной станок Кратон BG 14-13
    Арт. О00000031789
    Заточной станок Кратон BG 14-13
    Заточной станок Кратон BG 14-13
    Заточной станок Кратон BG 14-13
    Заточной станок Кратон BG 14-13
    Заточной станок Кратон BG 14-13
    Заточной станок Кратон BG 14-13
    Заточной станок Кратон BG 14-13
    Заточной станок Кратон BG 14-13
    Заточной станок Кратон BG 14-13
      Заточной станок Кратон BG 14-13
      Заточной станок Кратон BG 14-13
      Заточной станок Кратон BG 14-13
      Заточной станок Кратон BG 14-13
      Заточной станок Кратон BG 14-13
      Заточной станок Кратон BG 14-13
      Заточной станок Кратон BG 14-13
      Заточной станок Кратон BG 14-13
      Заточной станок Кратон BG 14-13

      Заточной станок Кратон BG 14-13

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. О00000031789

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Зернистость круга 2
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Заточной станок Кратон BG 14-13 4 02 03 018 имеет в основе асинхронный двигатель, номинальная мощность которого составляет 300 Вт. У станка есть два шлифовальных круга диаметром 175 мм. Изделие предназначено для обточки и шлифовки различных предметов, а также заточки режущего инструмента. Кнопка включения защищена от пыли и влаги. Станок прост в использовании и не требует специального ухода, достаточно только содержать его в чистоте.

        Преимущества

        • Асинхроный двигатель
        • Литые прочные детали основных элементов
        • У заточного станка Кратон BG 14-13 4 02 03 018 предусмотрены регулируемые направляющие упоры
        • Защитные щитки закрывают рабочие элементы
        • На основании инструмента предусмотрены пазы для надежного крепления к столу