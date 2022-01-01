Заточной станок Кратон BG 14-13
Арт. О00000031789
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Зернистость круга 2
|60
- Заточной станок Кратон BG 14-13 4 02 03 018 имеет в основе асинхронный двигатель, номинальная мощность которого составляет 300 Вт. У станка есть два шлифовальных круга диаметром 175 мм. Изделие предназначено для обточки и шлифовки различных предметов, а также заточки режущего инструмента. Кнопка включения защищена от пыли и влаги. Станок прост в использовании и не требует специального ухода, достаточно только содержать его в чистоте.
Преимущества
- Асинхроный двигатель
- Литые прочные детали основных элементов
- У заточного станка Кратон BG 14-13 4 02 03 018 предусмотрены регулируемые направляющие упоры
- Защитные щитки закрывают рабочие элементы
- На основании инструмента предусмотрены пазы для надежного крепления к столу