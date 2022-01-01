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Заточной станок Кратон BG 560/200
Найти аналог
Станки для заточки инструмента и ножей
    Заточной станок Кратон BG 560/200
    Арт. О00000031793
    Заточной станок Кратон BG 560/200
    Заточной станок Кратон BG 560/200
    Заточной станок Кратон BG 560/200
    Заточной станок Кратон BG 560/200
    Заточной станок Кратон BG 560/200
    Заточной станок Кратон BG 560/200
    Заточной станок Кратон BG 560/200
    Заточной станок Кратон BG 560/200
    Заточной станок Кратон BG 560/200
      Заточной станок Кратон BG 560/200
      Заточной станок Кратон BG 560/200
      Заточной станок Кратон BG 560/200
      Заточной станок Кратон BG 560/200
      Заточной станок Кратон BG 560/200
      Заточной станок Кратон BG 560/200
      Заточной станок Кратон BG 560/200
      Заточной станок Кратон BG 560/200
      Заточной станок Кратон BG 560/200

      Заточной станок Кратон BG 560/200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000031793

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Зернистость круга 2
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Заточной станок Кратон BG 560/200 4 02 03 022 - это универсальный агрегат, который рекомендуется для использования в домашней мастерской или в гараже. Необходим для заточки как слесарного, так и режущего инструмента, снятия излишков металла с обрабатываемых заготовок. Номинальная мощность двигателя составляет 560 Вт. На станке установлены шлифовальные круги диаметром 200 мм. Станок прост в использовании и не требует специального ухода, достаточно только содержать его в чистоте.

        Преимущества

        • Асинхроный двигатель
        • Гашение вибрации засчет резиновых амортизаторов
        • Литые прочные детали основных элементов
        • У заточного станка Кратон BG 560/200 4 02 03 022 предусмотрены регулируемые направляющие упоры
        • Защитные щитки закрывают рабочие элементы
        • На основании инструмента предусмотрены пазы для надежного крепления к столу