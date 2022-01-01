Заточной станок Кратон BG 560/200
Арт. О00000031793
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Напряжение сети, В
|220
|
Зернистость круга 2
|60
- Заточной станок Кратон BG 560/200 4 02 03 022 - это универсальный агрегат, который рекомендуется для использования в домашней мастерской или в гараже. Необходим для заточки как слесарного, так и режущего инструмента, снятия излишков металла с обрабатываемых заготовок. Номинальная мощность двигателя составляет 560 Вт. На станке установлены шлифовальные круги диаметром 200 мм. Станок прост в использовании и не требует специального ухода, достаточно только содержать его в чистоте.
Преимущества
- Асинхроный двигатель
- Гашение вибрации засчет резиновых амортизаторов
- Литые прочные детали основных элементов
- У заточного станка Кратон BG 560/200 4 02 03 022 предусмотрены регулируемые направляющие упоры
- Защитные щитки закрывают рабочие элементы
- На основании инструмента предусмотрены пазы для надежного крепления к столу