Преимущества

Асинхроный двигатель

Гашение вибрации засчет резиновых амортизаторов

Литые прочные детали основных элементов

У заточного станка Кратон BG 560/200 4 02 03 022 предусмотрены регулируемые направляющие упоры

Защитные щитки закрывают рабочие элементы

На основании инструмента предусмотрены пазы для надежного крепления к столу

Заточной станок Кратон BG 560/200 4 02 03 022 - это универсальный агрегат, который рекомендуется для использования в домашней мастерской или в гараже. Необходим для заточки как слесарного, так и режущего инструмента, снятия излишков металла с обрабатываемых заготовок. Номинальная мощность двигателя составляет 560 Вт. На станке установлены шлифовальные круги диаметром 200 мм. Станок прост в использовании и не требует специального ухода, достаточно только содержать его в чистоте.