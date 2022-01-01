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Заточной станок Кратон BG 560/200LP
Найти аналог
Станки для заточки инструмента и ножей
    Заточной станок Кратон BG 560/200LP
    Арт. О00000031794
    Заточной станок Кратон BG 560/200LP
    Заточной станок Кратон BG 560/200LP
    Заточной станок Кратон BG 560/200LP
    Заточной станок Кратон BG 560/200LP
    Заточной станок Кратон BG 560/200LP
    Заточной станок Кратон BG 560/200LP
    Заточной станок Кратон BG 560/200LP
      Заточной станок Кратон BG 560/200LP
      Заточной станок Кратон BG 560/200LP
      Заточной станок Кратон BG 560/200LP
      Заточной станок Кратон BG 560/200LP
      Заточной станок Кратон BG 560/200LP
      Заточной станок Кратон BG 560/200LP
      Заточной станок Кратон BG 560/200LP

      Заточной станок Кратон BG 560/200LP

      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Арт. О00000031794

      Характеристики

      Производитель
      		Кратон
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Зернистость круга 2
      		60
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      5 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Заточной станок Кратон BG 560/200LP 4 02 03 024 - агрегат мощностью 560 Вт. Применяется для заточки слесарного и режущего инструмента, снятия лишнего материала с металлических заготовок. Станок рекомендуется для работы в гараже, домашней мастерской. Диаметр установленных дисков составляет 200 мм. Светильник обеспечивает подсветку рабочей зоны. Станок прост в использовании и не требует специального ухода, достаточно только содержать его в чистоте.

        Преимущества

        • Асинхроный двигатель
        • Гашение вибрации засчет резиновых амортизаторов
        • Литые прочные детали основных элементов
        • Подсветка рабочей зоны
        • Тип цоколя светильника - Е27, мощность лампы - 40 Вт
        • У заточного станка Кратон BG 560/200LP 4 02 03 024 предусмотрены регулируемые направляющие упоры
        • Защитные щитки закрывают рабочие элементы
        • На основании инструмента предусмотрены пазы для надежного крепления к столу