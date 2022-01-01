Заточной станок Кратон BG 560/200LP
Арт. О00000031794
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Зернистость круга 2
|60
- Заточной станок Кратон BG 560/200LP 4 02 03 024 - агрегат мощностью 560 Вт. Применяется для заточки слесарного и режущего инструмента, снятия лишнего материала с металлических заготовок. Станок рекомендуется для работы в гараже, домашней мастерской. Диаметр установленных дисков составляет 200 мм. Светильник обеспечивает подсветку рабочей зоны. Станок прост в использовании и не требует специального ухода, достаточно только содержать его в чистоте.
Преимущества
- Асинхроный двигатель
- Гашение вибрации засчет резиновых амортизаторов
- Литые прочные детали основных элементов
- Подсветка рабочей зоны
- Тип цоколя светильника - Е27, мощность лампы - 40 Вт
- У заточного станка Кратон BG 560/200LP 4 02 03 024 предусмотрены регулируемые направляющие упоры
- Защитные щитки закрывают рабочие элементы
- На основании инструмента предусмотрены пазы для надежного крепления к столу