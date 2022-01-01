Преимущества

Асинхроный двигатель

Гашение вибрации засчет резиновых амортизаторов

Литые прочные детали основных элементов

Подсветка рабочей зоны

Тип цоколя светильника - Е27, мощность лампы - 40 Вт

У заточного станка Кратон BG 560/200LP 4 02 03 024 предусмотрены регулируемые направляющие упоры

Защитные щитки закрывают рабочие элементы

На основании инструмента предусмотрены пазы для надежного крепления к столу

Заточной станок Кратон BG 560/200LP 4 02 03 024 - агрегат мощностью 560 Вт. Применяется для заточки слесарного и режущего инструмента, снятия лишнего материала с металлических заготовок. Станок рекомендуется для работы в гараже, домашней мастерской. Диаметр установленных дисков составляет 200 мм. Светильник обеспечивает подсветку рабочей зоны. Станок прост в использовании и не требует специального ухода, достаточно только содержать его в чистоте.