Преимущества

Асинхроный двигатель

Литые прочные детали основных элементов

У заточного станка Кратон BG 14-14 4 02 03 019 предусмотрены регулируемые направляющие упоры

Защитные щитки закрывают рабочие элементы

На основании инструмента предусмотрены пазы для надежного крепления к столу

Тип цоколя лампы - Е27, мощность лампы - 40 Вт

Заточной станок Кратон BG 14-14 4 02 03 019 имеет подсветку рабочей зоны, что делает его использование более комфортным. Диаметр установленных шлифовальных кругов составляет 200 мм. Изделие предназначено для обточки и шлифовки различных предметов, а также заточки режущего инструмента. Станок прост в использовании и не требует специального ухода, достаточно только содержать его в чистоте.