Заточной станок Кратон BG 14-14
Арт. О00000031790
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Зернистость круга 2
|60
- Заточной станок Кратон BG 14-14 4 02 03 019 имеет подсветку рабочей зоны, что делает его использование более комфортным. Диаметр установленных шлифовальных кругов составляет 200 мм. Изделие предназначено для обточки и шлифовки различных предметов, а также заточки режущего инструмента. Станок прост в использовании и не требует специального ухода, достаточно только содержать его в чистоте.
Преимущества
- Асинхроный двигатель
- Литые прочные детали основных элементов
- У заточного станка Кратон BG 14-14 4 02 03 019 предусмотрены регулируемые направляющие упоры
- Защитные щитки закрывают рабочие элементы
- На основании инструмента предусмотрены пазы для надежного крепления к столу
- Тип цоколя лампы - Е27, мощность лампы - 40 Вт