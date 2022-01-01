Преимущества

Асинхроный двигатель

Резиновые амортизаторы снижают вибрацию

Встроенная лампа освещает рабочую зону

Тип цоколя лампы - Е27, мощность лампы - 40 Вт

Литые прочные детали основных элементов

У заточного станка Кратон BG 250/150 L 4 02 03 020 предусмотрены регулируемые направляющие упоры

Защитные щитки закрывают рабочие элементы

На основании инструмента предусмотрены пазы для надежного крепления к столу

Заточной станок Кратон BG 250/150 L 4 02 03 020 - инструмент, предназначенный для использования в мастерской, гараже или дома. Изделие применяется для обточки и шлифовки различных предметов, а также заточки режущего инструмента. Предусмотрена подсветка рабочей зоны. Станок прост в использовании и не требует специального ухода, достаточно только содержать его в чистоте.