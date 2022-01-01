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Молоток Энкор 23005 слесарный, 800гр
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Слесарные молотки
    Молоток Энкор 23005 слесарный, 800гр
    Арт. Х130316679
    Молоток Энкор 23005 слесарный, 800гр
    Молоток Энкор 23005 слесарный, 800гр
    Молоток Энкор 23005 слесарный, 800гр
      Молоток Энкор 23005 слесарный, 800гр
      Молоток Энкор 23005 слесарный, 800гр
      Молоток Энкор 23005 слесарный, 800гр

      Молоток Энкор 23005 слесарный, 800гр

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130316679

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип молотка
      		слесарный
      Вес бойка, кг
      		0.8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Слесарный молоток 1/24 Энкор 23005 пригоден для силовых работ. Оснащен рукояткой из фибергласа, что способствует надежному удержанию в руке. Инструмент удобно хранить в подвешенном состоянии благодаря отверстию на конце рукоятки. Головка из высококачественной стали отличается механической прочностью.

        Преимущества

        • Вес бойка 0.8 кг
        • Отверстие для подвеса
        • Отлично подходит для тяжелых работ
        • Эксплуатация разрешена при температуре окружающей среды от -20°С до +70°С
        • Рукоятка устойчива к действию химикатов