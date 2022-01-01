Молоток Энкор 23005 слесарный, 800гр

Преимущества

Вес бойка 0.8 кг

Отверстие для подвеса

Отлично подходит для тяжелых работ

Эксплуатация разрешена при температуре окружающей среды от -20°С до +70°С

Рукоятка устойчива к действию химикатов

Слесарный молоток 1/24 Энкор 23005 пригоден для силовых работ. Оснащен рукояткой из фибергласа, что способствует надежному удержанию в руке. Инструмент удобно хранить в подвешенном состоянии благодаря отверстию на конце рукоятки. Головка из высококачественной стали отличается механической прочностью.