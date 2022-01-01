Молоток Энкор 23005 слесарный, 800гр
Арт. Х130316679
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип молотка
|слесарный
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Вес бойка, кг
|0.8
- Слесарный молоток 1/24 Энкор 23005 пригоден для силовых работ. Оснащен рукояткой из фибергласа, что способствует надежному удержанию в руке. Инструмент удобно хранить в подвешенном состоянии благодаря отверстию на конце рукоятки. Головка из высококачественной стали отличается механической прочностью.
Преимущества
- Вес бойка 0.8 кг
- Отверстие для подвеса
- Отлично подходит для тяжелых работ
- Эксплуатация разрешена при температуре окружающей среды от -20°С до +70°С
- Рукоятка устойчива к действию химикатов