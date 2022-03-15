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Кованый молоток Korvus 3302037, 700 г, деревянная ручка
4.5
2
Найти аналог
Слесарные молотки
    Кованый молоток Korvus 3302037, 700 г, деревянная ручка
    Арт. Х1303166111
    4.5
    2
    Кованый молоток Korvus 3302037, 700 г, деревянная ручка

      Кованый молоток Korvus 3302037, 700 г, деревянная ручка

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х1303166111
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Korvus
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Китай
      Тип молотка
      		слесарный
      Вес бойка, кг
      		0.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Кованый молоток 3302037 (700 г, деревянная ручка) - применяется в ходе слесарных, строительных и других работ.

        Преимущества

        • Рабочая часть молотка выполнена из стали – кованный квадратный боек
        • Деревянная рукоятка изготовлена из твердых пород дерева, покрыта лаком
        • Вес инструмента 700 гр