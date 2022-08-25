Мотоблок бензиновый Aurora GARDENER 750 SMART

Описание:

Бензиновый мотоблок (культиватор) Aurora GARDENER 750 SMART 11586 имеет облегченную систему запуска двигателя. Подходит для эксплуатации в небольших фермерских хозяйствах. Ременной привод позволяет подключать дополнительное оборудование, что значительно расширяет функциональные возможности агрегата. Наличие пластикового кожуха обеспечивает защиту от дождя и грязи, благодаря чему мотоблок прослужит длительное время. Рукоятки можно настроить под рост оператора - для удобной работы. Расход топлива составляет 360 г/час. Ширина обработки - от 500 до 1000 мм.

Преимущества:

Надёжная цепная передача;

Малый вес и компактные габариты;

3-х скоростная коробка передач;

Шестигранные оси надёжно фиксируют колёса и фрезы;

Прочный стальной кожух редуктора предохраняет узел от ударов и пыли;

Переднее транспортировочное колесо облегчает перемещение мотоблока;

Усиленная сцепка позволяет оснастить аппарат плугом, телегой, картофелевыкапывателем;

Объемный бензобак и скромный расход топлива позволяют долгое время работать без дозаправки

Комплектация: