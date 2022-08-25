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Мотоблок бензиновый Aurora GARDENER 750 SMART
5.0
1
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок бензиновый Aurora GARDENER 750 SMART
    Арт. aurora_4184
    5.0
    1
    Мотоблок бензиновый Aurora GARDENER 750 SMART

      Мотоблок бензиновый Aurora GARDENER 750 SMART

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. aurora_4184
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Aurora
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Мощность, л.с.
      		5.8
      Вес, кг
      		65
      Макс. ширина обработки, мм
      		1000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Бензиновый мотоблок (культиватор) Aurora GARDENER 750 SMART 11586 имеет облегченную систему запуска двигателя. Подходит для эксплуатации в небольших фермерских хозяйствах. Ременной привод позволяет подключать дополнительное оборудование, что значительно расширяет функциональные возможности агрегата. Наличие пластикового кожуха обеспечивает защиту от дождя и грязи, благодаря чему мотоблок прослужит длительное время. Рукоятки можно настроить под рост оператора - для удобной работы. Расход топлива составляет 360 г/час. Ширина обработки - от 500 до 1000 мм.

        Преимущества:

        • Надёжная цепная передача;
        • Малый вес и компактные габариты;
        • 3-х скоростная коробка передач;
        • Шестигранные оси надёжно фиксируют колёса и фрезы;
        • Прочный стальной кожух редуктора предохраняет узел от ударов и пыли;
        • Переднее транспортировочное колесо облегчает перемещение мотоблока;
        • Усиленная сцепка позволяет оснастить аппарат плугом, телегой, картофелевыкапывателем;
        • Объемный бензобак и скромный расход топлива позволяют долгое время работать без дозаправки

        Комплектация:

        • Двигатель в сборе с редуктором;
        • Рычаг переключения передач;
        • Стойка рукоятки управления;
        • Ручка регулировки положения рукоятки управления;
        • Переходник;
        • Ограничитель глубины вспашки;
        • Переднее колесо;
        • Защитный кожух (левый и правый);
        • Опора защитного кожуха;
        • Кожух ременной передачи;
        • Фреза (левая и правая);
        • Накладка рукоятки управления;
        • Комплект крепежа;
        • Комплект инструмента;
        • Инструкция по эксплуатации;
        • Упаковка.