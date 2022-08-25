Мотоблок бензиновый Aurora GARDENER 750 SMART
Арт. aurora_4184
Характеристики
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Производитель
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Тип двигателя
|бензиновый
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Мощность, л.с.
|5.8
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Вес, кг
|65
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Макс. ширина обработки, мм
|1000
Описание:
Бензиновый мотоблок (культиватор) Aurora GARDENER 750 SMART 11586 имеет облегченную систему запуска двигателя. Подходит для эксплуатации в небольших фермерских хозяйствах. Ременной привод позволяет подключать дополнительное оборудование, что значительно расширяет функциональные возможности агрегата. Наличие пластикового кожуха обеспечивает защиту от дождя и грязи, благодаря чему мотоблок прослужит длительное время. Рукоятки можно настроить под рост оператора - для удобной работы. Расход топлива составляет 360 г/час. Ширина обработки - от 500 до 1000 мм.
Преимущества:
- Надёжная цепная передача;
- Малый вес и компактные габариты;
- 3-х скоростная коробка передач;
- Шестигранные оси надёжно фиксируют колёса и фрезы;
- Прочный стальной кожух редуктора предохраняет узел от ударов и пыли;
- Переднее транспортировочное колесо облегчает перемещение мотоблока;
- Усиленная сцепка позволяет оснастить аппарат плугом, телегой, картофелевыкапывателем;
- Объемный бензобак и скромный расход топлива позволяют долгое время работать без дозаправки
Комплектация:
- Двигатель в сборе с редуктором;
- Рычаг переключения передач;
- Стойка рукоятки управления;
- Ручка регулировки положения рукоятки управления;
- Переходник;
- Ограничитель глубины вспашки;
- Переднее колесо;
- Защитный кожух (левый и правый);
- Опора защитного кожуха;
- Кожух ременной передачи;
- Фреза (левая и правая);
- Накладка рукоятки управления;
- Комплект крепежа;
- Комплект инструмента;
- Инструкция по эксплуатации;
- Упаковка.