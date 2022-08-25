Описание:

Мотоблок Champion DC1193E может вспахивать почву, косить сено, собирать урожай, качать воду с помощью навесного оборудования. Имеет дизельный двигатель мощностью 9.5 л.с. Запускается с ключа. Укомплектован большими пневматическими колесами, что облегчает перемещение по участку. Коробка передач обеспечивает две скорости движения вперед и одну назад. Максимальная ширина захвата составляет 110 см. Глубина вспашки регулируется с помощью сошника. В передней части мотоблока расположена откидная стояночная опора.

Преимущества:

Экономичный дизельный двигатель;

Ширина обработки за один проход составляет 1100 мм;

Сошник обеспечивает различную глубину обработки почвы (150-300 мм);

Реверс;

Скорость движения: 1 передача - 5 км/ч, 2 передача - 10 км/ч;

Электростартер и ручной стартер;

Возможность использования навесного оборудования: колеса грунтозацепы, плуг, окучник створчатый, картофелекопалка, роторная сенокосилка, мотопомпа;

Стояночный упор;

Глушитель.

Комплектация: