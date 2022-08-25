Мотоблок Champion DC1193E
Арт. champion_775
Характеристики
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Производитель
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Тип двигателя
|дизельный
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Мощность, л.с.
|9.5
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Вес, кг
|177
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Макс. ширина обработки, мм
|1100
Описание:
Мотоблок Champion DC1193E может вспахивать почву, косить сено, собирать урожай, качать воду с помощью навесного оборудования. Имеет дизельный двигатель мощностью 9.5 л.с. Запускается с ключа. Укомплектован большими пневматическими колесами, что облегчает перемещение по участку. Коробка передач обеспечивает две скорости движения вперед и одну назад. Максимальная ширина захвата составляет 110 см. Глубина вспашки регулируется с помощью сошника. В передней части мотоблока расположена откидная стояночная опора.
Преимущества:
- Экономичный дизельный двигатель;
- Ширина обработки за один проход составляет 1100 мм;
- Сошник обеспечивает различную глубину обработки почвы (150-300 мм);
- Реверс;
- Скорость движения: 1 передача - 5 км/ч, 2 передача - 10 км/ч;
- Электростартер и ручной стартер;
- Возможность использования навесного оборудования: колеса грунтозацепы, плуг, окучник створчатый, картофелекопалка, роторная сенокосилка, мотопомпа;
- Стояночный упор;
- Глушитель.
Комплектация:
- Мотоблок;
- Планка крепления защитных крыльев;
- Рычаг переключения передач;
- Ножи фрез;
- Комплект крепежа;
- Оси фрез с кронштейнами крепления ножей;
- Колеса;
- Оси колес;
- Сошник;
- Инструмент;
- Защитные крылья;
- Сцепной кронштейн.