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Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей Зубр Профи 27074-H6 (Cr-V, 8-17 мм, 6 шт.)
5.0
3
Найти аналог
Наборы комбинированных гаечных ключей
    Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей Зубр Профи 27074-H6 (Cr-V, 8-17 мм, 6 шт.)
    Арт. Х130252174
    5.0
    3
    Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей Зубр Профи 27074-H6 (Cr-V, 8-17 мм, 6 шт.)
    Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей Зубр Профи 27074-H6 (Cr-V, 8-17 мм, 6 шт.)
      Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей Зубр Профи 27074-H6 (Cr-V, 8-17 мм, 6 шт.)
      Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей Зубр Профи 27074-H6 (Cr-V, 8-17 мм, 6 шт.)

      Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей Зубр Профи 27074-H6 (Cr-V, 8-17 мм, 6 шт.)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х130252174
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Размер ключа, мм
      		8, 10, 12, 13, 14, 17
      Покрытие
      		хромовое
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей Cr-V, 8-17мм, 6шт Зубр ПРОФИ 27074-H6 включает в себя прочные двусторонние ручные инструменты, которые подходят для высоких нагрузок. Ключи обладают высоким уровнем устойчивости к истиранию рабочих граней. Шестерни трещоточных механизмов выполнены из хром-молибденовой стали, каждая из них имеет 72 зубца. Для защиты от коррозии поверхности корпусов хромированы. Угол поворота ключей составляет 5 градусов. Все рабочие характеристики соответствуют ГОСТ 2838.

        Преимущества:

        • Ключи обладают высоким уровнем устойчивости к истиранию рабочих граней.
        • Шестерни трещоточных механизмов выполнены из хром-молибденовой стали, каждая из них имеет 72 зубца. 
        • Для защиты от коррозии поверхности корпусов хромированы. 
        • Угол поворота ключей составляет 5 градусов. 
        • Все рабочие характеристики соответствуют ГОСТ 2838.