Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей Зубр Профи 27074-H6 (Cr-V, 8-17 мм, 6 шт.)

Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей Cr-V, 8-17мм, 6шт Зубр ПРОФИ 27074-H6 включает в себя прочные двусторонние ручные инструменты, которые подходят для высоких нагрузок. Ключи обладают высоким уровнем устойчивости к истиранию рабочих граней. Шестерни трещоточных механизмов выполнены из хром-молибденовой стали, каждая из них имеет 72 зубца. Для защиты от коррозии поверхности корпусов хромированы. Угол поворота ключей составляет 5 градусов. Все рабочие характеристики соответствуют ГОСТ 2838.

Преимущества: