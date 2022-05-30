Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей Зубр Профи 27074-H6 (Cr-V, 8-17 мм, 6 шт.)
Арт. Х130252174
Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей Зубр Профи 27074-H6 (Cr-V, 8-17 мм, 6 шт.)
Арт. Х130252174
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Размер ключа, мм
|8, 10, 12, 13, 14, 17
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Покрытие
|хромовое
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- Набор комбинированных трещоточных гаечных ключей Cr-V, 8-17мм, 6шт Зубр ПРОФИ 27074-H6 включает в себя прочные двусторонние ручные инструменты, которые подходят для высоких нагрузок. Ключи обладают высоким уровнем устойчивости к истиранию рабочих граней. Шестерни трещоточных механизмов выполнены из хром-молибденовой стали, каждая из них имеет 72 зубца. Для защиты от коррозии поверхности корпусов хромированы. Угол поворота ключей составляет 5 градусов. Все рабочие характеристики соответствуют ГОСТ 2838.
Преимущества:
- Ключи обладают высоким уровнем устойчивости к истиранию рабочих граней.
- Шестерни трещоточных механизмов выполнены из хром-молибденовой стали, каждая из них имеет 72 зубца.
- Для защиты от коррозии поверхности корпусов хромированы.
- Угол поворота ключей составляет 5 градусов.
- Все рабочие характеристики соответствуют ГОСТ 2838.